VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
DAX zeigt sich zum Start ins Schlussquartal volatil - US-Shutdown im Fokus
Pentagon fordert Verdoppelung der Raketenproduktion – Rüstungsaktien profitieren von massiver Aufrüstungswelle!
AKTIEN IM FOKUS 2: US-Deal mit Pfizer hilft gesamter Pharmabranche

01.10.25 11:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
28,57 EUR 0,32 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
115,85 EUR 6,85 EUR 6,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pfizer Inc.
21,73 EUR 0,06 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sartorius AG Vz.
214,70 EUR 20,90 EUR 10,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Neu: Überschrift, Aktienkurse von Pfizer und weiteren Branchenunternehmen, weitere Analystenkommentare.)

NEW YORK/FRANKFURT/PARIS/ZÜRICH/LONDON (dpa-AFX) - Ein Deal zwischen der US-Regierung und dem amerikanischen Pharmariesen Pfizer gibt dem Sektor zur Wochenmitte Auftrieb. JPMorgan-Experte Richard Vosser wertete die Einigung auf günstigere Medikamente im Rahmen des staatlichen US-Gesundheitsprogramms Medicaid positiv für die gesamte Branche. Sie sollte zeigen, dass die Konzerne mit den Plänen von US-Präsident Donald Trump gut zurechtkämen.

Nach Darstellung von Trump sollen weitere Vereinbarungen mit anderen Pharmagesellschaften folgen. Der Deal von Pfizer könnte einen Weg für die Konkurrenz aufzeigen, im Gegenzug für deutliche Preissenkungen Schlimmeres zu verhindern, kommentierte Evan Seigerman von BMO Capital Markets. Als bemerkenswert hob ein weiterer Analyst hervor, dass Pfizer in der Pressemitteilung zu der Einigung keinerlei Auswirkungen auf die Finanzkennziffern und den Ausblick erwähnt habe.

Die Pfizer-Aktien legten nach der Einigung mit Trump am Dienstag um 6,8 Prozent zu. Im Gegenzug der Preisermäßigungen für Medicaid werden die neuen US-Branchenzölle für den Konzern für drei Jahre ausgesetzt. Für die Aktien der Konkurrenten Merck & Co (Merck) und Johnson & Johnson (JohnsonJohnson) ging es um 6,8 beziehungsweise 2,1 Prozent hoch.

Der europäische Branchenindex (STOXX EU600 Health Care) setzte am Mittwochvormittag mit einem Kursplus von 3,1 Prozent die jüngste Erholung fort. Die zeitweise deutlichen September-Verluste sind damit Geschichte.

Im DAX setzten sich die Aktien der Merck KGaA (Merck) mit plus 5,7 Prozent an die Spitze. Für Bayer ging es zuletzt noch um 1,1 Prozent hoch - an der Charthürde von 29 Euro hatten die Aktien wieder abgedreht. Sartorius (Sartorius vz) führte mit plus 8,9 Prozent die Gewinnerliste im MDAX an.

Im EuroStoxx 50 zählte Sanofi mit einem Kursanstieg um 4,1 Prozent zu den besten Werten. Die Schweizer Schwergewichte Roche und Novartis besetzten im währungsgemischten Stoxx 50 (Stoxx Europe 50) ebenso vordere Plätze wie die Branchenvertreter GSK (GlaxoSmithKline) und Novo Nordisk aus Großbritannien beziehungsweise Dänemark./gl/ag/stk

mehr Analysen