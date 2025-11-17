Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagnachmittag mit Kursplus

Blick auf Pfizer-Kurs

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Pfizer konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 25,28 USD.

Das Papier von Pfizer konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 25,28 USD. Bei 25,32 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,08 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1.027.953 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 8,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 17,27 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Pfizer seine Aktionäre 2024 mit 1,69 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,70 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,33 USD.

Pfizer ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,92 Prozent auf 16,65 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,13 USD je Pfizer-Aktie.

