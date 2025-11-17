Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagnachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Pfizer konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 25,28 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Pfizer konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 25,28 USD. Bei 25,32 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,08 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1.027.953 Pfizer-Aktien den Besitzer.
Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 8,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 17,27 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Pfizer seine Aktionäre 2024 mit 1,69 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,70 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,33 USD.
Pfizer ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,92 Prozent auf 16,65 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,13 USD je Pfizer-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie
Novo Nordisk-Aktie rutscht vor Hauptversammlung ab: Investoren rebellieren gegen geplantes Board-Update
Sieg im Bietergefecht: Pfizer schließt die Übernahme von Metsera ab - Aktie wenig verändert
BioNTech-Aktie unter Druck: Pfizer trennt sich offenbar von gesamter Beteiligung
Übrigens: Pfizer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Pfizer Inc.
Analysen zu Pfizer Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2018
|Pfizer Verkaufen
|DZ BANK
|16.05.2017
|Pfizer Sell
|Citigroup Corp.
|27.11.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.08.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|10.01.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen