Pfizer im Fokus

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Pfizer am Montagabend zu

17.11.25 20:23 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Pfizer am Montagabend zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Pfizer. Zuletzt sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 25,40 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,88 EUR 0,15 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 25,40 USD. Bei 25,57 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,08 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 3.795.953 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 27,68 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Bei 20,92 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Nachdem Pfizer seine Aktionäre 2024 mit 1,69 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,70 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,33 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 04.11.2025 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 16,65 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,70 Mrd. USD umgesetzt worden.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Novo Nordisk-Aktie rutscht vor Hauptversammlung ab: Investoren rebellieren gegen geplantes Board-Update

Sieg im Bietergefecht: Pfizer schließt die Übernahme von Metsera ab - Aktie wenig verändert

BioNTech-Aktie unter Druck: Pfizer trennt sich offenbar von gesamter Beteiligung

In eigener Sache

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pfizer Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

