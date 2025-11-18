Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer steigt am Nachmittag

Blick auf Pfizer-Kurs

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 25,26 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 25,26 USD zu. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 25,33 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 25,06 USD. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.140.736 Aktien.

Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 9,60 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,92 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 20,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Pfizer seine Aktionäre 2024 mit 1,69 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,70 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,33 USD.

Am 04.11.2025 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 16,65 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 5,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Pfizer-Bilanz für Q4 2025 wird am 03.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 3,13 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

