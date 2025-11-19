Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag in Rot

Notierung im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 25,30 USD.

Die Pfizer-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 25,30 USD abwärts. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 25,28 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,35 USD. Zuletzt wurden via New York 887.724 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 27,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 17,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Pfizer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,33 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Am 04.11.2025 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,65 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 17,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Pfizer-Bilanz für Q4 2025 wird am 03.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,13 USD je Aktie belaufen.

