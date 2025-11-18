Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagabend in Grün
Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 25,47 USD.
Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 25,47 USD. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 25,48 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,06 USD. Bisher wurden via New York 5.191.397 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 21,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 USD. Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 29,33 USD.
Pfizer gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,62 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,70 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,65 Mrd. USD.
Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2025 3,13 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Novo Nordisk-Aktie rutscht vor Hauptversammlung ab: Investoren rebellieren gegen geplantes Board-Update
Sieg im Bietergefecht: Pfizer schließt die Übernahme von Metsera ab - Aktie wenig verändert
BioNTech-Aktie unter Druck: Pfizer trennt sich offenbar von gesamter Beteiligung
