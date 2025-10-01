BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Nachmittag

BASF im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 42,84 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 42,84 EUR zu. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 42,91 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 664.519 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 22,19 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 12,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,29 EUR belaufen. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 47,11 EUR.

Am 11.07.2025 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. BASF hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,48 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,12 Prozent zurück. Hier wurden 15,77 Mrd. EUR gegenüber 16,11 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

