ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight' - Ziel 40 Euro

01.10.25 10:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
42,49 EUR 0,10 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Branchenumfeld bleibe schwierig, geprägt von zyklischer Nachfrage und strukturellem Wettbewerbsdruck, schrieb Chetan Udeshi am Dienstagabend in einem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Chemiekonzerne. BASF gehöre neben Yara zu den Werten, die unbedingt gemieden werden sollten und trage daher den Stempel "Negative Catalyst Watch". Bei BASF liegt Udeshi mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für das dritte Quartal, das Gesamtjahr und 2026 um bis zu 4 Prozent unter dem Konsens./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 22:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

