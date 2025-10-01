ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight' - Ziel 40 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Das Branchenumfeld bleibe schwierig, geprägt von zyklischer Nachfrage und strukturellem Wettbewerbsdruck, schrieb Chetan Udeshi am Dienstagabend in einem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Chemiekonzerne. BASF gehöre neben Yara zu den Werten, die unbedingt gemieden werden sollten und trage daher den Stempel "Negative Catalyst Watch". Bei BASF liegt Udeshi mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für das dritte Quartal, das Gesamtjahr und 2026 um bis zu 4 Prozent unter dem Konsens./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 22:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:15 / BST
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|24.09.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|15.09.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|BASF Reduce
|Baader Bank
|25.06.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
