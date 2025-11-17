DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.393 -2,4%Euro1,1588 -0,3%Öl64,04 -0,4%Gold4.045 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Netflix 552484 RENK RENK73 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt tiefrot -- US-Börsen schwach -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis
Netflix-Aktie ab heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet Netflix-Aktie ab heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

Spahn: 'Die Lichterkette alleine kriegt die AfD nicht klein'

17.11.25 20:54 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Jens Spahn hält eine schwarz-blaue Koalition von Union und AfD eigenen Angaben zufolge für "abwegig" und "undenkbar". "Also mit dieser AfD, mit dieser Putin-hörigen Partei, die ein schwaches Deutschland will", die das Land an Russland ausliefern wolle, gebe es keine Gespräche, sagte der CDU-Politiker in der am Montag ausgestrahlten ntv-Sendung "Pinar Atalay". "Mit einer Partei, die Antisemiten, Rechtsextreme in ihren Reihen hat, wird's keine Zusammenarbeit geben".

Wer­bung

"Wir sind das Bollwerk gegen die AfD", sagte Spahn weiter. In Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen sei die CDU "die einzige politische Kraft", die dort die AfD aufhalte. "Ich sehe jeden Tag, was die hier im Deutschen Bundestag veranstalten", so Spahn. "Für mich ist das kein Patriotismus, das ist Verrat am Vaterland."

Spahn: Ausgrenzen und Dämonisieren reicht nicht

Auf die Frage, ob die Brandmauer weiter stehe, sagte der Unionsfraktionschef: "Ich find' den Begriff "Brandmauer" überschaubar gut als Bild. Aber es gibt keine Zusammenarbeit, es gibt keine Gespräche." Seine Partei bekämpfe die AfD politisch und mache ihren Wählerinnen und Wählern ein Angebot. "Wir möchten sie davon überzeugen, dass die politische Mitte die Kraft hat, die Probleme zu lösen."

Ausgrenzen und Dämonisieren habe die Partei nicht kleiner gemacht, sagte Spahn über die AfD. Es gehe auch darum, durch gutes Regieren Vertrauen für die politische Mitte zu gewinnen. "Die Lichterkette alleine kriegt die AfD nicht klein", so der CDU-Politiker./gma/DP/he