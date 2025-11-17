BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Nachmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 42,70 EUR ab.

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 42,70 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 42,58 EUR. Bei 43,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 747.993 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,95 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,25 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,90 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 29.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 2,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

BASF-Aktie gefragt: Agrarsparte soll in Frankfurt an die Börse gehen

Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die BASF-Aktie