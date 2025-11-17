BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Nachmittag ins Minus
Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 42,70 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 42,70 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 42,58 EUR. Bei 43,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 747.993 BASF-Aktien den Besitzer.
Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,95 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.
BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,25 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,90 EUR.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 29.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2026 terminiert.
Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 2,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BASF-Aktie
BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
BASF-Aktie gefragt: Agrarsparte soll in Frankfurt an die Börse gehen
Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die BASF-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: BASF SE
Nachrichten zu BASF
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen