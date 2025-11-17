DAX23.584 -1,2%Est505.640 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -0,1%Nas22.810 -0,4%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,22 -0,1%Gold4.058 -0,5%
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Infrastruktur - ein Markt mit Potential Infrastruktur - ein Markt mit Potential
Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht
Aktie im Fokus

17.11.25 16:08 Uhr
BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 42,70 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
42,50 EUR -0,97 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 42,70 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 42,58 EUR. Bei 43,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 747.993 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,95 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,25 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,90 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 29.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 2,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BASF SE

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
12.11.2025BASF Equal WeightBarclays Capital
11.11.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025BASF OutperformBernstein Research
30.10.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025BASF KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025BASF Equal WeightBarclays Capital
11.11.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
06.11.2025BASF NeutralUBS AG
29.10.2025BASF NeutralUBS AG
29.10.2025BASF HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
04.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen