BASF Aktie News: BASF reagiert am Mittag positiv

So entwickelt sich BASF

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BASF. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 42,62 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,74 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 360.538 Stück.

Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 29,19 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 12,25 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,11 EUR je BASF-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 11.07.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 16,11 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,61 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die BASF-Aktie

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren eingebracht

UBS AG: Neutral für BASF-Aktie