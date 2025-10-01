BASF Aktie News: BASF reagiert am Mittag positiv
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BASF. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 42,62 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,74 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 360.538 Stück.
Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 29,19 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 12,25 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,11 EUR je BASF-Aktie an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 11.07.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 16,11 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,61 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BASF-Aktie
Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die BASF-Aktie
DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: BASF SE
Nachrichten zu BASF
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|24.09.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|15.09.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|BASF Reduce
|Baader Bank
|25.06.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen