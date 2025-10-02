BASF Aktie News: BASF tendiert am Vormittag nordwärts

So bewegt sich BASF

Die Aktie von BASF zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 43,40 EUR.

Die BASF-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 43,40 EUR. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 43,43 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,12 EUR. Bisher wurden heute 94.521 BASF-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,87 Prozent. Bei 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,29 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 47,11 EUR.

Am 11.07.2025 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,48 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 15,77 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,11 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

