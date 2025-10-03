USA: Stimmung der Dienstleister trübt sich deutlicher ein als erwartet

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im September überraschend deutlich abgekühlt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel im Vergleich zum Vormonat um 2,0 Punkte auf 50,0 Punkte, wie das Institut am Freitag in Tempe mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit Mai. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, aber nur auf 51,7 Punkte.

Mit der jüngsten Entiwcklung ist der Indexwert auf die Wachstumsschwelle von 50 Punkten zurückgefallen. Nur Werte, die oberhalb der Marke liegen, signalisieren Wachstum im Dienstleistungsbereich der größten Volkswirtschaft der Welt.

Besonders stark ist der Unterindikator für neue Aufträge eingebrochen. Hier fiel der entsprechende Indexwert von zuvor 56,0 Punkte auf nur noch 50,4 Punkte. Dagegen haben sich die Unterindikatoren für bezahlte Preise und für den Beschäftigungsaufbau etwas verbessert./jkr/he