Aktien Europa Schluss: Gewinne dank KI-Optimismus - 'Footsie' auf Rekordhoch

AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Börsen haben am Freitag weiter zugelegt. Die Aufwärtsdynamik schwächte sich trotz des ungebrochenen Rekordlaufs an den US-Börsen allerdings an den meisten Handelsplätzen ab. Der britische FTSE 100 ("Footsie") indes kletterte auf ein Rekordhoch.

Wer­bung Wer­bung

Jenseits des Atlantiks lieferte das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) frische Impulse für weitere Kursgewinne und sorgte auch in Europa für fortgesetzten Optimismus. Beflügelt wurde dieser durch Partnerschaften der zwei führenden KI-Konzerne OpenAI und Nvidia mit japanischen Großunternehmen zum Aufbau von KI-Infrastrukturen. Der fortdauernde Regierungsstillstand in den USA dagegen, und damit der ausgebliebene Arbeitsmarktbericht für September, bewegte nicht. Längst schon wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank Fed im Oktober die Leitzinsen erneut senken wird.

Der EuroStoxx 50 legte um 0,10 Prozent auf 5.651,71 Punkte zu. Tags zuvor war der Leitindex der Eurozone erstmals in seiner Geschichte über 5.600 Punkte geklettert. Sein Gewinn in dieser Handelswoche beläuft sich auf 2,8 Prozent.

Außerhalb des Euroraums legte der schweizerische SMI am Freitag um 0,64 Prozent auf 12.507,17 Zähler zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,67 Prozent auf 9.491,25 Punkte. Seine Bestmarke erreichte der "Footsie" im Handelsverlauf nur ein paar Punkten darüber. Die Hürde von 9.500 Punkten könnte damit womöglich bald schon überwunden werden.

Wer­bung Wer­bung

Optimismus verbreitete sich an diesem Tag vor allem nach Neuigkeiten zu Hitachi und OpenAI sowie zu Fujitsu und NVIDIA. Sie sorgten für eine positive Dynamik, vor allem, was Aktien mit KI-Bezug angehe, hieß es. So wollen der japanische Elektronikkonzern Hitachi und der ChatGPT-Anbieter OpenAI beim Aufbau einer KI-Infrastruktur und dem weltweiten Ausbau von Rechenzentren zusammenarbeiten.

Um KI-Infrastruktur geht es auch in der nun erweiterten Partnerschaft zwischen dem japanischen IT-Konzern Fujitsu und dem führenden KI-Chiphersteller Nvidia. Gemeinsam soll eine KI-Agentenplattform entwickelt und bereitgestellt werden, die auf branchenspezifische KI-Agenten in Bereichen wie Gesundheitswesen, Fertigung und Robotik zugeschnitten ist. Solcherlei Nachrichten stärkten die Zuversicht der Anleger, dass die Milliardenbeträge, die derzeit in diesen Bereich flössen, sich in Gewinne wandeln werden, begründete ein Börsianer die derzeit allgemein gute Börsenstimmung./ck/he