DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.353 +0,6%Top 10 Crypto16,83 +2,2%Nas22.909 +0,3%Bitcoin105.153 +2,3%Euro1,1740 +0,2%Öl64,68 +0,6%Gold3.882 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
DAX in KW 40: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 40: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Aktien Europa Schluss: Gewinne dank KI-Optimismus - 'Footsie' auf Rekordhoch

03.10.25 18:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
FTSE 100
9.491,3 PKT 63,5 PKT 0,67%
Charts|News|Analysen

AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Börsen haben am Freitag weiter zugelegt. Die Aufwärtsdynamik schwächte sich trotz des ungebrochenen Rekordlaufs an den US-Börsen allerdings an den meisten Handelsplätzen ab. Der britische FTSE 100 ("Footsie") indes kletterte auf ein Rekordhoch.

Wer­bung

Jenseits des Atlantiks lieferte das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) frische Impulse für weitere Kursgewinne und sorgte auch in Europa für fortgesetzten Optimismus. Beflügelt wurde dieser durch Partnerschaften der zwei führenden KI-Konzerne OpenAI und Nvidia mit japanischen Großunternehmen zum Aufbau von KI-Infrastrukturen. Der fortdauernde Regierungsstillstand in den USA dagegen, und damit der ausgebliebene Arbeitsmarktbericht für September, bewegte nicht. Längst schon wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank Fed im Oktober die Leitzinsen erneut senken wird.

Der EuroStoxx 50 legte um 0,10 Prozent auf 5.651,71 Punkte zu. Tags zuvor war der Leitindex der Eurozone erstmals in seiner Geschichte über 5.600 Punkte geklettert. Sein Gewinn in dieser Handelswoche beläuft sich auf 2,8 Prozent.

Außerhalb des Euroraums legte der schweizerische SMI am Freitag um 0,64 Prozent auf 12.507,17 Zähler zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,67 Prozent auf 9.491,25 Punkte. Seine Bestmarke erreichte der "Footsie" im Handelsverlauf nur ein paar Punkten darüber. Die Hürde von 9.500 Punkten könnte damit womöglich bald schon überwunden werden.

Wer­bung

Optimismus verbreitete sich an diesem Tag vor allem nach Neuigkeiten zu Hitachi und OpenAI sowie zu Fujitsu und NVIDIA. Sie sorgten für eine positive Dynamik, vor allem, was Aktien mit KI-Bezug angehe, hieß es. So wollen der japanische Elektronikkonzern Hitachi und der ChatGPT-Anbieter OpenAI beim Aufbau einer KI-Infrastruktur und dem weltweiten Ausbau von Rechenzentren zusammenarbeiten.

Um KI-Infrastruktur geht es auch in der nun erweiterten Partnerschaft zwischen dem japanischen IT-Konzern Fujitsu und dem führenden KI-Chiphersteller Nvidia. Gemeinsam soll eine KI-Agentenplattform entwickelt und bereitgestellt werden, die auf branchenspezifische KI-Agenten in Bereichen wie Gesundheitswesen, Fertigung und Robotik zugeschnitten ist. Solcherlei Nachrichten stärkten die Zuversicht der Anleger, dass die Milliardenbeträge, die derzeit in diesen Bereich flössen, sich in Gewinne wandeln werden, begründete ein Börsianer die derzeit allgemein gute Börsenstimmung./ck/he

Mehr zum Thema FTSE 100

18:19Aktien Europa Schluss: Gewinne dank KI-Optimismus - 'Footsie' auf Rekordhoch
17:57Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels freundlich
15:58Gute Stimmung in London: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Plus
14:00Transocean Expands $243M Backlog With BP and Petrobras Deals
12:25LSE-Handel: FTSE 100 mittags im Aufwind
09:27FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsstart auf grünem Terrain
01:02Metallium subsidiary Flash Metals USA inks offtake MOU with Glencore
00:00BP (BP) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
mehr