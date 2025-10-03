BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Freitagvormittag zu
Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 43,74 EUR zu.
Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 43,74 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 43,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 80.681 BASF-Aktien.
Bei 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 20,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Mit Abgaben von 14,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,29 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 47,00 EUR.
Am 11.07.2025 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BASF ebenfalls ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,77 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,11 Mrd. EUR eingefahren.
Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2025 2,60 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
