QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN behauptet sich am Mittag

Die Aktie von QIAGEN zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 37,35 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 37,35 EUR zeigte sich die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 37,66 EUR. Die Abwärtsbewegung der QIAGEN-Aktie ging bis auf 37,31 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 54.839 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 26,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 34,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,166 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 50,00 EUR.

Am 05.08.2025 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 533,54 Mio. USD im Vergleich zu 501,87 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

