QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Dienstagmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 41,66 EUR.

Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 41,66 EUR. Die Abwärtsbewegung der QIAGEN-Aktie ging bis auf 41,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,82 EUR. Bisher wurden heute 35.806 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 12,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (34,24 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,81 Prozent.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,167 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,85 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,49 Prozent auf 533,54 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die QIAGEN-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

