Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag
NVIDIA-Aktie im Fokus: Analyst sieht im KI-Riesen das größte Risiko für den Aktienmarkt NVIDIA-Aktie im Fokus: Analyst sieht im KI-Riesen das größte Risiko für den Aktienmarkt
QIAGEN Aktie

QIAGEN Aktien-Sparplan
41,20 EUR +0,64 EUR +1,57 %
STU
47,82 USD +0,33 USD +0,69 %
BTT
Marktkap. 9,26 Mrd. EUR

KGV 119,71 Div. Rendite 0,00%
WKN A40ZZU

ISIN NL0015002CX3

Symbol QGEN

Jefferies & Company Inc.

QIAGEN Buy

13:51 Uhr
QIAGEN Buy
QIAGEN N.V.
41,20 EUR 0,64 EUR 1,57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Qiagen nach Zahlen von 54 auf 57 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Tycho Peterson attestierte dem Diagnostikspezialisten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen "sauberen Quartalsbericht". Mit Blick auf die angehobenen Jahresziele sieht er im zweiten Halbjahr noch etwas Luft nach oben. Der Ausblick sei umsichtig, aber konservativ./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:47 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: QIAGEN

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,22 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Tycho Peterson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu QIAGEN N.V.

13:51 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.25 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
31.07.25 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.25 QIAGEN Kaufen DZ BANK
24.07.25 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

