GNW-News: Novachips stellt maßgeschneiderte COTS M.2 SSD für Satellitenanwendungen vor
^SEOUL, Südkorea, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novachips Co., Ltd., ein
innovativer Anbieter von Flash-Speicherlösungen, hat heute die Markteinführung
des NN765R bekanntgegeben, einer maßgeschneiderten COTS (Commercial Off-The-
Shelf) M.2-SSD, die speziell für die hohen Anforderungen von Satelliten- und
Embedded-System-Anwendungen entwickelt wurde.
Der NN765R wurde entwickelt, um seine Komponenten durch spezielle
Beschichtungsmaterialien vor Niedrigenergieprotonen zu schützen, während eine
verbesserte ECC-Technologie (Error Correction Code) und Firmware-
Wiederherstellungstechnologie Bitfehler korrigieren, die durch die Einwirkung
von Hochenergieprotonen verursacht werden.
Dank der Nutzung von Fachwissen aus der Luftfahrtelektronik bietet der NN765R
außergewöhnliche Zuverlässigkeit bei extremen Temperaturen und verbraucht dabei
weniger als 3 Watt Strom - selbst bei voller Geschwindigkeit mit einer Lese-
/Schreibgeschwindigkeit von bis zu 3 GB/s. Um mechanische Robustheit zu
gewährleisten, erfüllt die SSD die MIL-STD-810G-Normen für Stoß- und
Vibrationsfestigkeit und verfügt über ein verstärktes Gehäuse, das mit zwei
seitlichen Schrauben gesichert ist.
?Protonen, die vom Magnetfeld der Erde eingefangen werden, sind eine
Hauptursache für Fehler und Ausfälle in elektronischen Bauteilen, die in
Satellitenumgebungen betrieben werden", erklärt Sejong Yoo, General Manager von
Novachips.?Unsere maßgeschneiderte COTS M.2 SSD hat gezeigt, dass sie einem
Protonenfluss standhält, der mehr als 1.000 Mal höher ist als in der
tatsächlichen Satellitenumgebung. Damit ist sie eine effiziente lokale
Speicherlösung mit hoher Bandbreite, wo herkömmliche Speicherkomponenten für den
Weltraumeinsatz nicht mithalten können."
Die NN765R-Serie wird in einem standardmäßigen doppelseitigen M.2-80-mm-
Formfaktor mit Kapazitäten von 330 GB, 660 GB, 1 TB und 2 TB angeboten. Die
strahlungsabschirmenden Materialien und die maßgeschneiderte Firmware können
auch an andere Formfaktoren angepasst werden, um spezifische
Projektanforderungen zu erfüllen.
Mit seiner Kombination aus Strahlungsbeständigkeit, Energieeffizienz und hoher
Leistung bietet der NN765R eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für
Satelliten- und Luftfahrtsysteme der nächsten Generation.
Preise und Verfügbarkeit
Die Produkte der Serie NN765R sind ab sofort für den Versand an Kunden
verfügbar. Für technische Unterlagen, einschließlich des Datenblatts und des
Protonentestberichts, wenden Sie sich bitte an sales@novachips.com
(mailto:sales@novachips.com).
Über Novachips
Novachips ist ein führender Anbieter einer breiten Palette von Flash-
Speicherprozessoren und Speichermodulen mit bahnbrechender Kapazität und
Skalierbarkeit. Novachips hat Flash-Speicher von Grund auf neu konzipiert und
bietet die branchenweit fortschrittlichsten Funktionen mit hoher
Speicherkapazität für Unternehmen, Industrie, Militär und andere
geschäftskritische Anwendungen. Die Produkte von Novachips basieren auf der
einzigartigen Hardware- und Firmware-Architektur des Unternehmens, welche die
Skalierbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit von SSDs, die NAND-Flash verwenden,
übertrifft. Novachips wurde im Jahr 2009 gegründet und verfügt über
Niederlassungen in Pangyo, Südkorea.
Weitere Informationen finden Sie unter www.novachips.com
(http://www.novachips.com/)
Abbildung 1: Maßgeschneiderte COTS-M.2-SSD im Protonenstrahltest.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9b54490-
883e-417b-97d4-d320432fd457
Â°