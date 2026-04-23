DAX 24.129 -0,1%ESt50 5.883 -0,2%MSCI World 4.629 +0,4%Top 10 Crypto 9,8720 -1,1%Nas 24.795 +1,5%Bitcoin 66.393 -0,9%Euro 1,1718 +0,3%Öl 104,9 -1,1%Gold 4.724 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Intel 855681 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leicht im Minus ins Wochenende -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Telekom, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
SAP-Aktie springt an: Gewinn steigt stärker als erwartet - Umsatz ebenfalls höher SAP-Aktie springt an: Gewinn steigt stärker als erwartet - Umsatz ebenfalls höher
Zuversichtlicher für das Gesamtjahr: Siemens Energy schraubt Ziele hoch - Aktie mit neuem Rekord Zuversichtlicher für das Gesamtjahr: Siemens Energy schraubt Ziele hoch - Aktie mit neuem Rekord
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SMA Solar Aktie

Kaufen
Verkaufen
SMA Solar Aktien-Sparplan
51,65 EUR +2,63 EUR +5,37 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,67 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0DJ6J

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0DJ6J9

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMTGF

Deutsche Bank AG

SMA Solar Hold

12:46 Uhr
SMA Solar Hold
Aktie in diesem Artikel
SMA Solar AG
51,65 EUR 2,63 EUR 5,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar vor den anstehenden Quartalszahlen von 28 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Olivia Pulvermacher erwartet einen soliden Jahresstart mit positiven Entwicklungen im Segment Home & Business Solutions (HBS) und anhaltender Stabilität im Segment Large Scale & Project Solutions (LS&PS), wie sie in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick schrieb./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

Zusammenfassung: SMA Solar Hold

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
51,75 €		 Abst. Kursziel*:
-14,98%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
51,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,81%
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SMA Solar AG

14:21 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
12:46 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
11:16 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
26.03.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

