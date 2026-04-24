SMA Solar: Jetzt wird es spannend

Die Aktie von SMA Solar die Konsolidierung abgeschlossen und nimmt Kurs auf ein neues Jahreshoch. Das Ende der Fahnenstange muss noch nicht erreicht sein, zumal von staatlicher Seite überraschnder Rückenwind kommt.

Wenn SMA Solar am 13. Mai die Zahlen für das erste Quartal präsentiert, könnten vielleicht schon die sehr weit gefassten Prognosen für 2026 etwas konkretisiert werden. Zuletzt lag die Range für den Umsatz bei 1,475 bis 1,675 Mrd. Euro und beim EBITDA bei 50 bis 180 Mio. Euro. Entscheidend wird dafür aber sein, wie sich die Hormus-Blockade bislang tatsächlich bei SMA ausgewirkt hat – und natürlich wie das Management die weitere Entwicklung einschätzt.

Barriere für Billigimporte

Fakt ist: Die Störung der globalen Lieferketten hilft SMA gegen die Billigkonkurrenz aus China. Inwieweit SMA selbst von höheren Materialpreisen oder sogar fehlenden Vorprodukten betroffen ist, steht auf einem anderen Blatt. Doch nun gibt es eine neue Barriere gegen China-Importe, und zwar eine ohne Nebenwirkungen für SMA. Denn die EU-Kommission hat laut Spiegel per sofort die Förderung von Solar- und Batterie-Wechselrichtern aus China gestoppt und den Schritt mit Sicherheitsbedenken begründet. Das Verbot ist weitreichend und betrifft sämtliche EU-Finanzierungsinstrumente sowie auch Projekte außerhalb der EU, wenn sie an die hiesigen Stromnetze angebunden sind.

Gesund konsolidiert

Der dadurch heute ausgelöste Kurssprung schafft auch charttechnisch neue Spielräume. Wir hatten Mitte April darauf hingewiesen, dass der RSI-Indikator seinerzeit um den überkauften Bereich pendelte und daher eine Konsolidierung signalisierte. Diese kam dann auch und blieb im erwarteten Rahmen zwischen 46 und 48 Euro. Hier bildete das Papier den dritten, trendbestätigenden Umkehrpunkt im dynamischen Aufwärtstrend aus.

Fazit

Mit dem heutigen Sprung ist nun der Ausbruch über die Marke von 50 Euro gelungen., womit der starke Aufwärtstrend bestätigt wurde. Nun kämpft die Aktie damit, das Jahreshoch bei gut 52 Euro nachhaltig zu überwinden. Größere Störfeuer sind noch nicht in Sicht: Im geopolitischen Umfeld deutet sich weiterhin keine Entspannung im Nahost-Krieg an und neue Unternehmensnachrichten gibt es voraussichtlich nicht vor dem 13. Mai. Das technische Potenzial liegt daher zunächst unverändert bei 60/62 Euro.

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.365 Prozent oder 14,1 Prozent p.a. (Stand: 18.04.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 24.04.26 um 12:09 Uhr.

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