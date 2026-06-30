DAX 25.040 +0,2%ESt50 6.283 -0,7%MSCI World 4.813 +0,0%Top 10 Crypto 7,7615 +0,6%Nas 26.040 -0,7%Bitcoin 53.045 +0,6%Euro 1,1389 +0,1%Öl 70,97 -0,3%Gold 4.074 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tritt wohl auf der Stell -- Asiens Börsen uneinheitlich -- IPO-Pläne von KNDS auf Eis -- Koalition einigt sich auf Reformpaket -- Regierungseinstieg bei OpenAI? -- Micron im Fokus
Top News
In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest
Bayer-Aktie gefragt: Operatives US-Glyphosatgeschäft wird in eigenes Unternehmen ausgegliedert Bayer-Aktie gefragt: Operatives US-Glyphosatgeschäft wird in eigenes Unternehmen ausgegliedert
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EssilorLuxottica Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
172,85 EUR -1,35 EUR -0,77 %
STU
172,90 EUR -1,15 EUR -0,66 %
HAML
finanzen.net zero
EssilorLuxottica jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 76,14 Mrd. EUR

KGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 863195

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121667

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESLOF

RBC Capital Markets

EssilorLuxottica Outperform

08:16 Uhr
EssilorLuxottica Outperform
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
172,85 EUR -1,35 EUR -0,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 300 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der europäische Luxusgütersektor dürfte im zweiten Quartal ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 4 Prozent erreicht haben, schrieb Piral Dadhania in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. In puncto Profitabilität könnten Wechselkursbelastungen und Schuldenabbau bei einigen Unternehmen wie LVMH und Hermes eine Rolle spielen. Für den Brillenkonzern EssilorLuxottica reduzierte der Experte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen der Jahre 2026 und 2027./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 20:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
172,10 €		 Abst. Kursziel*:
33,64%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
172,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,06%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
249,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

08:16 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
30.06.26 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
29.06.26 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.06.26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

finanzen.net Aktie im Fokus EssilorLuxottica-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni EssilorLuxottica-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte eine EssilorLuxottica-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für EssilorLuxottica - 'Overweight'
dpa-afx EssilorLuxottica-Aktie fällt: Analysten senken Kursziele für das Unternehmen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt EssilorLuxottica-Ziel auf 181 Euro - 'Hold'
Dow Jones Meta-Aktie gibt trotzdem ab: Neue Produktlinie von KI-Datenbrillen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren eingebracht
Financial Times EssilorLuxottica heir seeks multibillion deal to buy out siblings
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
RSS Feed
EssilorLuxottica zu myNews hinzufügen