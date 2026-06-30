DAX 25.170 +0,5%ESt50 6.297 +0,2%MSCI World 4.820 +0,1%Top 10 Crypto 7,9510 +3,1%Nas 26.040 -0,7%Bitcoin 53.322 +1,1%Euro 1,1414 +0,3%Öl 70,50 -1,0%Gold 4.067 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überschaubar fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- IPO-Pläne von KNDS auf Eis -- Koalition bei Reformpaket einig -- Amazon, Palantir, Softbank, Chipaktien, Bayer, BYD,Micron im Fokus
Top News
adidas-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy adidas-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy
Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EssilorLuxottica Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
173,55 EUR -0,65 EUR -0,37 %
STU
159,79 CHF +1,32 CHF +0,83 %
BRX
finanzen.net zero
EssilorLuxottica jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 76,14 Mrd. EUR

KGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 863195

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121667

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESLOF

UBS AG

EssilorLuxottica Buy

11:01 Uhr
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
173,55 EUR -0,65 EUR -0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 312 auf 278 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäische Luxusgütersektor nähere sich nach fast drei Jahren sinkender Gewinnerwartungen offenbar einem positiven Wendepunkt, schrieb Zuzanna Pusz in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Die anstehenden Quartalszahlen sollten eine Wachstumsbeschleunigung zeigen, was zusammen mit den immer noch niedrigen Bewertungen das Anlegervertrauen wiederherstellen und die Gewinnschätzungen stabilisieren könnte. Eine selektive Titelauswahl bleibe aber wichtig, da die Erholung sehr unterschiedlich verlaufen sollte. Richemont und LVMH bleiben die bevorzugten Titel der Expertin. Auch EssilorLuxottica sieht sie positiv. Für Kering, Moncler und Hermes bleibt sie dagegen abwartend./gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 01:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
278,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
173,80 €		 Abst. Kursziel*:
59,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
173,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,18%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
244,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

11:01 EssilorLuxottica Buy UBS AG
08:16 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
30.06.26 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
29.06.26 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

finanzen.net Aktie im Fokus EssilorLuxottica-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni EssilorLuxottica-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte eine EssilorLuxottica-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für EssilorLuxottica - 'Overweight'
dpa-afx EssilorLuxottica-Aktie fällt: Analysten senken Kursziele für das Unternehmen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt EssilorLuxottica-Ziel auf 181 Euro - 'Hold'
Dow Jones Meta-Aktie gibt trotzdem ab: Neue Produktlinie von KI-Datenbrillen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren eingebracht
Financial Times EssilorLuxottica heir seeks multibillion deal to buy out siblings
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
RSS Feed
EssilorLuxottica zu myNews hinzufügen