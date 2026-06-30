EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 76,14 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 312 auf 278 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäische Luxusgütersektor nähere sich nach fast drei Jahren sinkender Gewinnerwartungen offenbar einem positiven Wendepunkt, schrieb Zuzanna Pusz in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Die anstehenden Quartalszahlen sollten eine Wachstumsbeschleunigung zeigen, was zusammen mit den immer noch niedrigen Bewertungen das Anlegervertrauen wiederherstellen und die Gewinnschätzungen stabilisieren könnte. Eine selektive Titelauswahl bleibe aber wichtig, da die Erholung sehr unterschiedlich verlaufen sollte. Richemont und LVMH bleiben die bevorzugten Titel der Expertin. Auch EssilorLuxottica sieht sie positiv. Für Kering, Moncler und Hermes bleibt sie dagegen abwartend./gl/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 01:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
278,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
173,80 €
|Abst. Kursziel*:
59,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
173,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
60,18%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
244,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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