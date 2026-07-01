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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag

20.07.26 09:48 Uhr
Bitcoin, Ripple & Co.: Die Kursentwicklungen am Montagvormittag | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:41 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 0,89 Prozent auf 64.068,26 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 64.642,99 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,5 Prozent. Bei einem Kurs von 8,37 EUR beträgt die Performance seit Auflage -9,3 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Litecoin-Kurs 0,67 Prozent schwächer bei 46,73 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 47,04 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 0,68 Prozent auf 1.857,24 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 1.870,02 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 1,02 Prozent schwächer bei 212,40 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 214,58 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Ripple-Kurs 0,75 Prozent schwächer bei 1,087 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,095 US-Dollar.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 335,82 US-Dollar am Vortag auf 332,85 US-Dollar nach unten (0,88 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Cardano-Kurs um 2,32 Prozent auf 0,1620 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,1659 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1879 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1853 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3271 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3259 US-Dollar beziffert.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Binancecoin-Kurs 0,91 Prozent schwächer bei 565,21 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 570,38 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0717 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0723 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Solana bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,59 Prozent auf 75,86 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Solana-Kurs noch bei 76,31 US-Dollar.

Daneben steigt Avalanche um 1,21 Prozent auf 6,530 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,452 US-Dollar.

Zudem gibt Chainlink am Montagvormittag nach. Um 0,34 Prozent auf 8,339 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 8,367 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Sui um 0,54 Prozent auf 0,7442 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,7482 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com