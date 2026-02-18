DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +1,2%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.892 +0,9%Euro1,1802 +0,1%Öl70,78 +0,7%Gold5.012 +0,7%
Ausschüttung

SAP-Aktie sinkt dennoch: Softwareriese stellt höhere Dividende in Aussicht

19.02.26 08:16 Uhr
SAP-Aktie fällt dennoch: Dividenden-Plus erwartet | finanzen.net

SAP will für das vergangene Geschäftsjahr eine höhere Dividende an seine Aktionäre ausschütten und diese damit stärker am Unternehmenserfolg beteiligen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
173,68 EUR 0,58 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der DAX-Konzern mitteilte, schlägt er für 2025 eine Dividende von 2,50 Euro je Aktie vor. Für das Vorjahr hatte SAP 2,35 Euro je Aktie gezahlt. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre würde sich die Ausschüttung damit auf rund 2,919 (Vorjahr 2,743) Milliarden Euro belaufen, entsprechend einer Ausschüttungsquote von 40,7 (2024: 52,0) Prozent.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die SAP-Aktie zeitweise 0,55 Prozent tiefer bei 173,04 Euro.

DOW JONES

