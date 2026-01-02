DAX24.936 +0,3%Est505.936 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 -0,7%Nas23.501 +0,5%Bitcoin79.981 -0,2%Euro1,1703 -0,2%Öl61,91 +0,2%Gold4.485 +0,9%
Under Armour-Anlage im Blick

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 3 Jahren bedeutet

06.01.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Under Armour gewesen.

Am 06.01.2023 wurden Under Armour-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,53 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 10,493 Under Armour-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 54,14 USD, da sich der Wert eines Under Armour-Papiers am 05.01.2026 auf 5,16 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -45,86 Prozent.

Insgesamt war Under Armour zuletzt 2,15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

