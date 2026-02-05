DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -5,6%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.147 -3,0%Euro1,1803 ±-0,0%Öl68,28 -1,0%Gold4.905 -1,2%
10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen - EZB-Zinsentscheid voraus - Amazon, Strategy, Barrick Mining & Reddit mit Zahlenvorlage

05.02.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist: EZB-Leitzinsentscheid im Fokus - Bilanzen an NASDAQ und NYSE im Blick: Amazon, Peloton, Barrick Mining, Reddit & Strategy | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX stabil erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich zeitweise seitwärts.

2. Börsen in Fernost in Rot

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise mit einem Abschlag von 0,88 Prozent auf 53.788,36 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland sind ebenso Verluste zu sehen: Der Shanghai Composite gibt 0,94 Prozent auf 4.063,47 Zähler ab.
Der Hang Seng verliert daneben 1,01 Prozent auf 26.575,58 Zähler.

3. Alphabet-Aktie freundlich: Google-Mutter verzeichnet höheren Gewinn als erwartet

Für Alphabet-Anleger wurde es am Mittwoch nachbörslich spannend: Die Google-Mutter hat Zahlen für das vergangene Jahresviertel und das Gesamtjahr vorgelegt. Zur Nachricht

4. Gespräche zwischen Glencore und Rio Tinto stocken

Die Fusionsgespräche zwischen den Bergbaukonzernen Glencore und Rio Tinto verlaufen laut einem Medienbericht schwierig. Das Geschäft stehe auf der Kippe, berichtete die "Financial Times" am Mittwochabend mit Verweis auf Insider. Zur Nachricht

5. Bilanzflut setzt sich fort

In Übersee werden Anleger vor US-Handelsstart einen Blick in die Bücher von Minenbetreiber Barrick Mining und Fitnessgeräte-Hersteller Peloton werfen können. Nach der Schlussglocke legen dann außerdem noch Handelsriese Amazon, Forenbetreiber Reddit und Bitcoin-HODLER Strategy ihre Zahlen vor. Was Analysten erwarten

6. Arm-Aktie trotzdem mit Verlusten: Quartalsumsatz knackt Milliardenschwelle

Der Chipentwickler Arm Holdings hat Anlegern Einblicke in die Geschäftsenwicklung des jüngsten Jahresviertels gegeben. Zur Nachricht

7. SAP-Aktie: Milliardenschwerer Aktienrückkauf startet

SAP startet die erste Tranche des Ende Januar angekündigten Aktienrückkaufs von insgesamt 10 Milliarden Euro bis Ende 2027. Bis zum 27. Juli 2026 will der Softwarekonzern SAP eigene Aktien für insgesamt bis zu 2,6 Milliarden Euro zurückkaufen. Zur Nachricht

8. QUALCOMM-Aktie sinkt deutlich: Gewinn trotz KI-Boom unter Erwartungen - Umsatz steigt

QUALCOMM hat seine Ergebnisse für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2026 präsentiert. So hat der US-Halbleiterkonzern abgeschnitten. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen

Die Ölpreise geben ab. So verbilligte sich der WTI um 1,38 auf 63,76 Dollar, während Brent um 0,91 auf 68,04 Dollar fiel.

10. Euro verliert zum Dollar leicht

Der Euro kostet am Morgen 1,1786 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag.

