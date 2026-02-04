DAX24.486 -0,5%Est505.958 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.737 -2,1%Euro1,1788 -0,2%Öl68,65 -0,4%Gold4.880 -1,7%
EZB-Entscheid im Blick: DAX tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- DroneShield, Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Ausblick: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Under Armour zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AKTIE IM FOKUS: Kurserholung von Hannover Rück stockt nach Quartalszahlen

05.02.26 09:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
245,40 EUR -3,60 EUR -1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zuletzt starken Kursgewinnen sind die Aktien der Hannover Rück am Donnerstag trotz durchaus überzeugende Geschäftszahlen unter Druck geraten. Im frühen Xetra-Handel sank der Kurs um fast zwei Prozent auf 243 Euro. Nach bis zu 7,5 Prozent Plus in den vergangenen Tagen half es nicht weiter, dass der weltweit drittgrößte Rückversicherer trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien 2025 einen weiteren Rekordgewinn einfahren konnte.

Vor der jüngsten Erholung hatten sinkende Preise bei der Vertragserneuerungsrunde zum Jahreswechsel den europäischen Versicherungssektor insgesamt deutlich unter Druck gesetzt. Nun gab es dazu Details von dem deutschen Rückversicherer, die laut dem RBC-Experten Ben Cohen insgesamt im Erwartungsrahmen lagen. Er erwähnte allerdings, dass das Volumen knapp unter seinen Erwartungen liege.

Am Vortag hätten die Papiere der Hannoveraner noch positiv auf Zahlen des französischen Versicherers Scor (SCOR SE Prov Regpt) reagiert und so dürfte die Entwicklung am Donnerstag eher gedämpfter sein, erwähnte der Experte von der kanadischen Bank. Für ihn bietet Hannover Rück unter den europäischen Rückversicherern die beste Qualität. Er bleibt aber aufgrund der hohen Bewertung und eines etwas nachlassenden Ergebniswachstums je Aktie vorsichtig.

Ihr Rekordhoch hatten die Papiere im Mai des vergangenen Jahres erreicht mit 292,60 Euro. Der danach einsetzende Abwärtstrend ist weiter intakt und könnte erst wieder auf dem Niveau von 263 bis 264 Euro gebrochen werden./ajx/tih/mis

