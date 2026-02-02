DAX 24.491 -0,5%ESt50 5.926 -0,8%MSCI World 4.451 -1,2%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 54.195 -12,6%Euro 1,1779 -0,2%Öl 67,46 -2,2%Gold 4.800 -3,3%
VINCI Aktie

125,05 EUR +0,90 EUR +0,72 %
STU
122,30 EUR -1,90 EUR -1,53 %
GVIE
Marktkap. 68,64 Mrd. EUR

KGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475

ISIN FR0000125486

Symbol VCISF

JP Morgan Chase & Co.

VINCI Neutral

21:31 Uhr
VINCI Neutral
Aktie in diesem Artikel
VINCI
125,05 EUR 0,90 EUR 0,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Analystin Elodie Rall nannte den freien Barmittelfluss (FCF) des Infrastrukturkonzerns "sehr stark" und hob zudem das etwas über den Erwartungen liegende operative Ergebnis hervor. Auch die Aussagen zur FCF-Entwicklung in diesem Jahr seien ermutigend und die vorgeschlagene Dividende höher als erwartet, schrieb sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vinci

Zusammenfassung: VINCI Neutral

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
133,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
122,30 €		 Abst. Kursziel*:
8,75%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
125,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,36%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

21:31 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
21:26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
30.01.26 VINCI Overweight Barclays Capital
26.01.26 VINCI Buy UBS AG
21.01.26 VINCI Buy UBS AG
mehr Analysen

