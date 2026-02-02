VINCI Aktie
Marktkap. 68,64 Mrd. EURKGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Analystin Elodie Rall nannte den freien Barmittelfluss (FCF) des Infrastrukturkonzerns "sehr stark" und hob zudem das etwas über den Erwartungen liegende operative Ergebnis hervor. Auch die Aussagen zur FCF-Entwicklung in diesem Jahr seien ermutigend und die vorgeschlagene Dividende höher als erwartet, schrieb sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vinci
Zusammenfassung: VINCI Neutral
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
133,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
122,30 €
|Abst. Kursziel*:
8,75%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
125,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,36%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|21:31
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21:26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|21.01.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|21:31
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21:26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|21.01.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|21:26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|21.01.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|21.01.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|21:31
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|21.10.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.21
|VINCI Hold
|Kepler Cheuvreux