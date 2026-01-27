DAX 24.842 -0,2%ESt50 5.990 -0,1%MSCI World 4.558 -0,1%Top 10 Crypto 11,64 +1,8%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 75.163 +1,3%Euro 1,1977 -0,5%Öl 67,87 +0,3%Gold 5.266 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 PUMA 696960 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 CSG Group A420X0 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 UnitedHealth 869561 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX an Nulllinie -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- Intel, Texas Instruments, NVIDIA, Micron Technology, Corning, Goldpreis im Fokus
Top News
ASML-Aktie mit neuem Hoch: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt - Infineon ebenfalls stark ASML-Aktie mit neuem Hoch: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt - Infineon ebenfalls stark
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Intel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Intel Aktien-Sparplan
38,67 EUR +2,25 EUR +6,18 %
STU
46,38 USD +3,90 USD +9,18 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 176,97 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855681

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US4581401001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INTC

Bernstein Research

Intel Market-Perform

12:41 Uhr
Intel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Intel Corp.
38,67 EUR 2,25 EUR 6,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. In der KI-Wertschöpfungskette hätten neben den Halbleiter-Favoriten Nvidia und Broadcom unter anderem die Branchenkollegen AMD, Mediatek und Marvell sowie Eaton das größte Ergebnispotenzial, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Intel und Cisco sowie die Serverhersteller Dell und HP Enterprise seien in diesem Bereich indes weniger aktiv, als es sich in der KI-Debatte widerspiegele. Die Intel-Aktie sei zudem vergleichsweise teuer./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 05:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intel Market-Perform

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 36,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 43,93		 Abst. Kursziel*:
-18,05%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 46,38		 Abst. Kursziel aktuell:
-22,38%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 38,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intel Corp.

12:41 Intel Market-Perform Bernstein Research
26.01.26 Intel Verkaufen DZ BANK
23.01.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
23.01.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Intel Corp.

finanzen.net Insider-Deal Intel-Aktie gesucht: CFO David Zinsner erhöht sein privates Investment Intel-Aktie gesucht: CFO David Zinsner erhöht sein privates Investment
finanzen.net Intel-Aktie erholt sich: Enttäuschender Ausblick wirkt nicht mehr nach
finanzen.net Intel Aktie News: Intel am Dienstagabend freundlich
finanzen.net Intel Aktie News: Intel gewinnt am Dienstagnachmittag
finanzen.net Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Gute Stimmung in New York: S&P 500 beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone
finanzen.net Optimismus in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart fester
finanzen.net NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich mit Kursplus
finanzen.net Gute Stimmung in New York: S&P 500 steigt schlussendlich
MarketWatch This Intel executive bought the dip as the stock sank on earnings disappointment
MotleyFool Forget Intel: This Agile Chip Challenger Looks Far Better Positioned for the Next Wave of AI Growth
MotleyFool Forget Intel: The Smartest Investors Are Gaining an Edge With This Mobile‑First Chip Leader
MotleyFool Here's Why I Wouldn't Touch Intel Stock With a 10-Foot Pole
MotleyFool What Intel Just Accomplished with Panther Lake Seemed Impossible 2 Years Ago
Korea Times Cabinet approves S. Korea's military intel-sharing pact with Canada
MotleyFool Why Intel Stock Fell 5.7% Today
MotleyFool The Intel Business Growing 50% That Nobody's Talking About
RSS Feed
Intel Corp. zu myNews hinzufügen