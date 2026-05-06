Zalando Aktie
Marktkap. 5,37 Mrd. EURKGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Buy" belassen. Das stete Wachstum des Bruttowarenvolumens sorge für Zuversicht hinsichtlich seiner Kaufempfehlung, schrieb Yashraj Rajani am Mittwochabend. Mit Blick auf das avisierte Wachstum des bereinigten operativen Ergebnisses 2026 sei der Online-Modehändler auf Kurs./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
36,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,19 €
|Abst. Kursziel*:
80,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
79,27%
|
Analyst Name:
Yashraj Rajani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|13:21
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Zalando Buy
|UBS AG
|13:06
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|13:21
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Zalando Buy
|UBS AG
|13:06
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|13:21
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Zalando Buy
|UBS AG
|13:06
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.