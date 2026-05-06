UBS AG

Zalando Buy

13:16 Uhr

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Buy" belassen. Das stete Wachstum des Bruttowarenvolumens sorge für Zuversicht hinsichtlich seiner Kaufempfehlung, schrieb Yashraj Rajani am Mittwochabend. Mit Blick auf das avisierte Wachstum des bereinigten operativen Ergebnisses 2026 sei der Online-Modehändler auf Kurs./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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