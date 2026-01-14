DAX25.283 ±-0,0%Est506.035 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,03 -1,7%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.183 -0,2%Euro1,1635 -0,1%Öl64,15 -1,9%Gold4.619 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie gesucht: Potentielle Aufträge zur Verteidigung Australiens in Sicht DroneShield-Aktie gesucht: Potentielle Aufträge zur Verteidigung Australiens in Sicht
TUI-Aktie bleibt volatil: Analysten zeigen sich uneins über Kurspotenzial TUI-Aktie bleibt volatil: Analysten zeigen sich uneins über Kurspotenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Krause übernimmt bei Südwestmetall - Fokus auf Tarifrunde

15.01.26 10:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.902,00 EUR 8,00 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Arbeitgeberverband Südwestmetall hat einen neuen Vorsitzenden: Peter Sebastian Krause übernahm den Posten von dem 69 Jahre alten Joachim Schulz, der nach knapp vier Jahren seinen Rücktritt erklärte, wie der Verband in Stuttgart mitteilte. Die Metall- und Elektroindustrie mit ihren rund 944.000 Beschäftigten ist eine der Schlüsselbranchen im Südwesten.

Wer­bung

Krause ist von Haus aus Jurist. Er gehört dem Vorstand von Südwestmetall bereits seit 2010 an. Seit 2022 ist er stellvertretender Vorsitzender des Verbands. Zuletzt war er als Vorstandsmitglied für Personal und Arbeitsdirektor der Rheinmetall AG tätig. Schulz hatte bereits bei seiner Wiederwahl im Juni 2024 erklärt, dass aus persönlichen Gründen die 2026 endende zweijährige Amtsperiode seine letzte sein würde.

Der um einige Monate vorgezogene Wechsel im Vorsitz, so Schulz, schaffe nun die Voraussetzung, dass in der Vorbereitungsphase der für den Herbst anstehenden Tarifrunde Kontinuität herrsche. Die Branche stehe vor enormen Herausforderungen. Dieser Tarifrunde komme daher eine ganz besondere Bedeutung zu.

Krause kündigte an, einen Schwerpunkt seiner Arbeit auf die Tarifpolitik legen zu wollen: "Wir müssen einen Rahmen schaffen, der die Unternehmen noch besser dabei unterstützt, die Transformation erfolgreich zu bewältigen." Der Erfolg der Tarifpolitik müsse sich daran messen lassen, ob es gelinge, den Arbeitsplatzabbau zu bremsen und am Standort Deutschland wieder mehr zu investieren./ols/DP/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
12:31Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.01.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12:31Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.01.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen