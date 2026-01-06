DAX25.055 +0,7%Est505.921 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,8%Nas23.547 +0,7%Bitcoin78.780 -1,7%Euro1,1687 ±-0,0%Öl60,61 +0,2%Gold4.463 -0,7%
Meilenstein

BASF-Aktie etwas höher: Steamcracker am neuen Verbundstandort in China im Betrieb

07.01.26 11:46 Uhr
BASF-Aktie steigt: Neuer China-Standort startet | finanzen.net

BASF hat den Steamcracker seines neuen Verbundstandortes in China in Betrieb genommen und damit das Herzstück der 8,7 Milliarden Euro teuren Anlage.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
44,92 EUR 0,36 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Chief Technology Officer Stephan Kothrade sprach von einem "Meilenstein". Seit dem vergangenen Herbst fährt der Chemieriese aus Ludwigshafen am Standort Zhanjiang in Südchina nach und nach die neuen Anlagen hoch. Der Steamcracker sei termingerecht in Betrieb gegangen.

Wer­bung

Ein Steamcracker liefert wichtige Basischemikalien wie Ethylen und Propylen an mehrere Anlagen am Standort. Hier nehmen die chemischen Wertschöpfungsketten ihren Anfang. Die Kapazität der Anlage liegt bei 1 Million Tonnen Ethylen jährlich.

Auch die petrochemischen Anlagen für Ethylenoxid und Ethylenglykol sowie Polyethylen hätten den Betrieb aufgenommen, erklärte BASF. Zhanjiang wird der drittgrößte Verbundstandort von BASF nach Ludwigshafen und Antwerpen.

Die BASF-Aktie notiert via XETRA am Mittwoch zeitweise 0,27 Prozent höher bei 44,96 Euro.

DOW JONES

BASF, BASF SE

