Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 11,11 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Niedrigere Schätzungen hätten die Kurse in der europäischen Medizintechnik- und Gesundheitsbranche zuletzt belastet, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. Chancen böten sich, sollte es im Nahen Osten eine rasche Lösung geben. Sein Favorit bleibe die Fresenius-Aktie. Bei FMC gebe es hingegen mit Blick auf die Volumina Sorgen über die längerfristigen Wachstumsaussichten./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 23:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
37,40 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
39,74 €
|Abst. Kursziel*:
-5,89%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
39,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,91%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|12:51
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|02.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|02.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|12:51
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|02.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|12.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|24.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital