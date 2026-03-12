DAX 23.658 +0,3%ESt50 5.771 +0,4%MSCI World 4.358 -0,1%Top 10 Crypto 9,6165 +5,0%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 63.324 +3,4%Euro 1,1478 -0,4%Öl 99,05 -2,7%Gold 5.119 +0,5%
Bernstein Research: Outperform-Note für Infineon-Aktie Bernstein Research: Outperform-Note für Infineon-Aktie
Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX dreht ins Plus Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX dreht ins Plus
Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

39,75 EUR +0,30 EUR +0,76 %
STU
Marktkap. 11,11 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580

ISIN DE0005785802

Symbol FMCQF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

12:51 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
39,75 EUR 0,30 EUR 0,76%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Niedrigere Schätzungen hätten die Kurse in der europäischen Medizintechnik- und Gesundheitsbranche zuletzt belastet, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. Chancen böten sich, sollte es im Nahen Osten eine rasche Lösung geben. Sein Favorit bleibe die Fresenius-Aktie. Bei FMC gebe es hingegen mit Blick auf die Volumina Sorgen über die längerfristigen Wachstumsaussichten./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 23:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,40 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
39,74 €		 Abst. Kursziel*:
-5,89%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
39,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,91%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

