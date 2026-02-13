DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +0,7%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.638 -1,9%Euro1,1875 +0,1%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Siemens 723610 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen letztlich uneins -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
DeepSeek-Affäre: Warum die NVIDIA-Aktie ins Visier des US-Kongresses gerät DeepSeek-Affäre: Warum die NVIDIA-Aktie ins Visier des US-Kongresses gerät
So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lohnende Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition?

So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

15.02.26 19:43 Uhr
So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einer frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,1068 USD -0,0025 USD -2,26%
Charts|News

Am 14.02.2023 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 1,259 USD. Bei einem POL-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 794,16 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 86,77 USD wert gewesen, da sich der POL-USD-Kurs auf 0,1093 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 91,32 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,088865 USD und wurde am 11.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) liegt derzeit bei 0,3260 USD und wurde am 16.02.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com