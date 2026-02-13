So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Lohnende Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition?

Das wäre der Verlust bei einer frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition gewesen.

Am 14.02.2023 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 1,259 USD. Bei einem POL-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 794,16 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 86,77 USD wert gewesen, da sich der POL-USD-Kurs auf 0,1093 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 91,32 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,088865 USD und wurde am 11.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) liegt derzeit bei 0,3260 USD und wurde am 16.02.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net