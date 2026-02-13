DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +0,7%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.638 -1,9%Euro1,1875 +0,1%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
WLD-Investition im Fokus

Worldcoin: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen

15.02.26 19:43 Uhr
So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Worldcoin verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0,4015 USD -0,0266 USD -6,22%
Charts|News

Worldcoin kostete am 14.02.2025 1,295 USD. Bei einer Investition von 1.000 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 772,28 Worldcoin. Da sich der Wert von Worldcoin am 14.02.2026 auf 0,4281 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 330,64 USD wert. Damit wäre die Investition 66,94 Prozent weniger wert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte WLD am 05.02.2026 bei 0,3458 USD. Bei 1,939 USD erreichte der Coin am 09.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

