DAX25.309 -0,2%Est506.025 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -1,1%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.436 +0,1%Euro1,1613 ±0,0%Öl63,81 -0,1%Gold4.607 -0,2%
Heute im Fokus
DAX mit leichten Verlusten -- Asiens Börsen in Rot -- HSBC, Fraport, Amazon, TSMC im Fokus
Top News
KlöCo-Aktie gewinnt zweistellig: US-Gigant Worthington plant Milliarden-Übernahme KlöCo-Aktie gewinnt zweistellig: US-Gigant Worthington plant Milliarden-Übernahme
Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt
10 vor 9

Börsen-Update: 10 News, die Sie kennen sollten

16.01.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX mit kleinen Verlusten erwartet

Der DAX dürfte die letzte Sitzung der Woche in der Verlustzone starten.

2. Börsen in Fernost im Minus

In Tokio verliert der Nikkei 225 am Freitag zeitweise 0,32 Prozent auf 53.936,17 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite derweil um 0,15 Prozent auf 4.106,50 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong weist ein Minus von 0,47 Prozent auf 26.797,86 Einheiten aus (MEZ: 07:50).

3. KlöCo-Aktie gewinnt zweistellig: US-Gigant Worthington plant Milliarden-Übernahme

Der Stahlhändler Klöckner & Co steht vor der Übernahme durch den US-Konzern Worthington Steel. Zur Nachricht

4. Fraport-Aktie: Passagier-Vorgaben nach Prognosen-Senkung erreicht

Fraport hat im Dezember weiter Zuwächse beim Passagieraufkommen erzielt, was im Gesamtjahr insgesamt zu einem moderaten Anstieg führte. Zur Nachricht

5. BAT-Aktie höher: Konzern schließt Fabrik in Südafrika wegen Schwarzmarkt-Boom

British American Tobacco wird seine einzige Fabrik in Südafrika zum Jahresende schließen. Zur Nachricht

6. EnBW-Aktie letztlich stärker: Konzern zieht sich aus britischem Offshore-Windprojekt zurück

Der Rückzug aus zwei britischen Offshore-Windprojekten zwingt EnBW zu einer Milliardenabschreibung, lässt die Ergebnisprognose für 2025 jedoch unverändert. Zur Nachricht

7. UBS-Aktie im Fokus: Erste Genehmigung für nationale Bankenlizenz in den USA

Die Großbank UBS ist ihrem Ziel einer nationalen Banklizenz in den USA einen Schritt näher gekommen. Zur Nachricht

8. HSBC-Aktie: Versicherungs-Aus in Singapur geplant?

HSBC plant eine strategische Überprüfung ihres Versicherungsgeschäfts in Singapur. Zur Nachricht

9. Zoll-Triple-Schock: Warum Trumps Handelspolitik Deutschland dauerhaft belastet

Die Zollpolitik von Donald Trump belastet die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung des ifo-Instituts dauerhaft - trotz des erzielten Handelsdeals zwischen EU und USA. Zur Nachricht 10. Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial?

Deutsche Rüstungsaktien stehen bei Investmentbanken hoch im Kurs. Ein Überblick über die aktuellen Analystenschätzungen zu Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS. Zur Nachricht

Bildquellen: Inked Pixels / Shutterstock.com