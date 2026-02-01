DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 +8,4%Nas22.969 +1,9%Bitcoin59.164 +10,8%Euro1,1822 +0,3%Öl68,53 +1,8%Gold4.966 +4,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Stellantis A2QL01 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Strategy (ex MicroStrategy) 722713 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie unter Druck: Neue Aktien zur Notierung angemeldet - was bedeutet das für Anleger? DroneShield-Aktie unter Druck: Neue Aktien zur Notierung angemeldet - was bedeutet das für Anleger?
Chainlink: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren Chainlink: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

06.02.26 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung

Fed/Jefferson sieht wenig Bedarf für Anpassung der Geldpolitik

Fed-Gouverneur Philip Jefferson sieht die Zinspolitik der US-Notenbank "gut positioniert" für solide wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Er signalisiert damit, dass er wenig Dringlichkeit für die Fed sieht, die im Januar pausierten Zinssenkungen wieder aufzunehmen.

Stimmung der US-Verbraucher im Dezember überraschend verbessert

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 57,3. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 55,0 erwartet. Bei der Umfrage Ende Januar lag er bei 55,4.

+++ Konjunkturdaten +++

*Kanada Jan Arbeitslosenquote 6,5% (Dez: 6,8%)DowJones

*Kanada Jan Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,8%DowJones

Wer­bung

*Kanada Jan Beschäftigte -24.800 gg DezDowJones

*Kanada Jan Beschäftigte PROGNOSE: +5.000DowJones

*Kanada Jan Stundenlöhne +3,3% gg VorjahrDowJones

*Kanada Jan Erwerbsfähige -119.000 gg DezDowJones

*Kanada Jan Erwerbsquote 65,0% (Dez: 65,4%)

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

Wer­bung

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)