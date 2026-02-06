Gold, Heizöl, Silber & Co. am Sonntagabend

Marktüberblick Rohstoffe

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Kaum verändert zeigt sich am Abend der Goldpreis. Der Preis belief sich um 20:40 Uhr auf 4.959,02 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.959,02 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 77,77 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 2.111,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 20:15 Uhr bei 2.111,00 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.721,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 20:15 Uhr bei 1.721,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net