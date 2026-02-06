DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,6%Nas23.031 +2,2%Bitcoin60.138 +2,6%Euro1,1817 +0,1%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Marktüberblick Rohstoffe

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Sonntagabend

08.02.26 20:43 Uhr
Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.070,27 USD 38,34 USD 1,26%
News
Baumwolle
0,61 USD -0,01 USD -1,13%
News
Bleipreis
1.906,00 USD 2,00 USD 0,11%
News
Dieselpreis Benzin
1,71 EUR 0,00 EUR 0,18%
News
EEX Strompreis Phelix DE
87,16 EUR 0,71 EUR 0,82%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,42 USD USD
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.959,02 USD USD
News
Haferpreis
3,04 USD 0,02 USD 0,75%
News
Heizölpreis
63,67 USD USD
News
Holzpreis
585,50 USD -1,00 USD -0,17%
News
Kaffeepreis
2,97 USD -0,12 USD -3,84%
News
Kakaopreis
3.050,00 GBP -17,00 GBP -0,55%
News
Kohlepreis
102,85 USD 2,10 USD 2,08%
News
Kupferpreis
12.840,00 USD 18,00 USD 0,14%
News
Lebendrindpreis
2,38 USD USD 0,11%
News
Mageres Schwein Preis
0,87 USD USD
News
Maispreis
4,31 USD 0,01 USD 0,12%
News
Mastrindpreis
3,68 USD USD 0,11%
News
Milchpreis
15,37 USD -0,01 USD -0,07%
News
Naphthapreis (European)
555,51 USD USD
News
Nickelpreis
16.800,00 USD 120,00 USD 0,72%
News
Ölpreis (Brent)
68,05 USD 0,73 USD 1,08%
News
Ölpreis (WTI)
63,55 USD USD
News
Orangensaftpreis
1,59 USD -0,01 USD -0,50%
News
Palladiumpreis
1.721,00 USD USD
News
Palmölpreis
4.082,00 MYR -37,00 MYR -0,90%
News
Platinpreis
2.111,00 USD USD
News
Rapspreis
487,75 EUR 2,00 EUR 0,41%
News
Reispreis
11,21 USD -0,03 USD -0,22%
News
Silberpreis
77,77 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
303,40 USD -0,20 USD -0,07%
News
Sojabohnenölpreis
0,55 USD USD 0,02%
News
Sojabohnenpreis
11,15 USD -0,01 USD -0,04%
News
Super Benzin
1,75 EUR 0,01 EUR 0,34%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
190,00 EUR -3,50 EUR -1,81%
News
Zinkpreis
3.290,00 USD 35,00 USD 1,08%
News
Zinnpreis
45.845,00 USD -855,00 USD -1,83%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -1,12%
News

Kaum verändert zeigt sich am Abend der Goldpreis. Der Preis belief sich um 20:40 Uhr auf 4.959,02 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.959,02 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 77,77 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 2.111,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 20:15 Uhr bei 2.111,00 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.721,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 20:15 Uhr bei 1.721,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olivier Le Moal / Shutterstock

