Zahlenfieber

Mit Spannung warten Anleger auf die Wochenmitte: Dann wird Siemens Energy seine Bücher öffnen. Was zu erwarten ist.

• Siemens Energy legt am Mittwoch Zahlen für das erste Quartal 2026 vor

• Anleger prüfen, ob der Turnaround nach dem starken Vorjahr trägt

• Windgeschäft bleibt Risikofaktor, Netze und Gas stützen Ergebnis



Anleger richten den Blick auf die Wochenmitte: Am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, legt Siemens Energy die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres vor. Nach einem starken Jahr 2025 mit hohem Auftragseingang und besser als erwarteter Profitabilität wird der Termin am Markt als wichtiger Prüfstein für die Stabilität des Turnarounds gewertet.

Erwartungen an Wachstum und Profitabilität

Für das erste Quartal 2026 rechnen Analysten mit einem moderaten Umsatzanstieg. Rückenwind kommt dabei vom hohen Auftragsbestand, der sich Ende 2025 auf rund 138 Milliarden Euro belief. Für das Gesamtjahr stellt der Konzern ein vergleichbares Umsatzwachstum von 11 bis 13 Prozent sowie eine operative Marge vor Sondereffekten zwischen 9 und 11 Prozent in Aussicht. Auch beim Free Cashflow vor Steuern peilt Siemens Energy einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag an - ein Signal für die verbesserte operative Lage in den profitablen Geschäftsbereichen.

Windrisiken weiter im Visier

Besondere Aufmerksamkeit gilt weiterhin der Windtochter Siemens Gamesa. Nach mehreren verlustreichen Jahren infolge von Qualitätsproblemen soll das Segment 2026 die Gewinnschwelle erreichen. Investoren achten darauf, ob neue Projekte stabiler umgesetzt werden und ob sich die Belastungen aus Rückstellungen weiter reduzieren. Rückschläge im Windgeschäft könnten die Konzernmarge erneut unter Druck setzen.

Netze und Gas als stabile Ertragssäulen

Die verlässlichsten Ergebnisbeiträge liefern derzeit Grid Technologies und Gas Services. Der weltweite Ausbau der Stromnetze sowie die Nachfrage nach modernen Gasturbinen als Übergangstechnologie sorgen für volle Auftragsbücher und vergleichsweise hohe Margen. Ergänzend investiert Siemens Energy in Wasserstofflösungen, die perspektivisch zusätzliches Wachstum ermöglichen sollen.

Bilanz als Kursentscheider?

Bestätigt das Unternehmen seine Jahresziele und liefert zugleich positive Signale aus dem Windgeschäft, dürfte das die Siemens Energy-Aktie weiter stützen. Enttäuschungen bei Ergebnis oder Cashflow könnten dagegen schnell zu Kurskorrekturen führen. Nach der starken Entwicklung der vergangenen Monate misst der Markt dem Quartalsbericht besondere Bedeutung bei.

Siemens Energy-Aktie weiter auf Erfolgskurs

Im Vorfeld der Zahlen positionieren sich Anleger am Montag deutlich im Bullenlager: Die Aktie gewann im XETRA-Handel letztlich 3,88 Prozent auf 157,90 Euro und übersteigt damit ihr Rekordhoch von 156,90 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf gehört der Anteilsschein zu den erfolgreichsten Titeln am Markt und hat seit Start 2026 bereits rund 28 Prozent zugelegt. Auf Sicht der letzten zwölf Monate haben Anleger sogar ein Plus von rund 168 Prozent in ihren Depots.

