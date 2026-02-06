DAX24.834 +0,5%Est506.013 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 -3,7%Nas22.932 -0,4%Bitcoin57.686 -3,3%Euro1,1917 +0,9%Öl67,80 -0,4%Gold5.026 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Stellantis A2QL01 RENK RENK73 Siemens 723610 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Wall Street vorbörslich tiefer -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, Siemens Energy, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
Top News
Bitcoin unter 70.000 USD: Panik am Markt oder nur ein gesunder Reset? Bitcoin unter 70.000 USD: Panik am Markt oder nur ein gesunder Reset?
DAX auf grünem Terrain: Erholung mit Substanz oder nur Strohfeuer? DAX auf grünem Terrain: Erholung mit Substanz oder nur Strohfeuer?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Kurswechsel

Mercedes-Benz-Aktie tiefer: Konzern-Chef warnt vor politischem Rechtsruck

09.02.26 14:02 Uhr
Mercedes-Benz-Aktie leichter: Konzern-Chef warnt vor politischen Risiken | finanzen.net

Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius warnt vor einem wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands und vor einem politischen Rechtsruck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
58,60 EUR -0,35 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Deutschland entwickelt sich wirtschaftlich seit etwa 10 bis 15 Jahren in eine falsche Richtung", sagte Källenius dem "Spiegel". Wenn man das nicht drehe, "dann kommen die Populisten von rechts, die für nichts eine Lösung haben".

Wer­bung

Einen Grund für die Probleme sieht Källenius in der mangelnden Leistungsbereitschaft der Deutschen. Es sei, "als ob man vor einer Fußball-WM sagt, wir trainieren genug, obwohl alle anderen doppelt so viel trainieren". Jeder wisse, dass man so nicht Weltmeister werde.

Deutschland habe mit die höchsten Arbeitskosten der Welt. Jahrelang habe man das mit gesteigerter Produktivität wettmachen können, doch das reiche nicht mehr. "Wir wollen keine asiatischen Verhältnisse in Deutschland, müssen aber bei Energie, Steuern und Arbeitskosten wieder in eine Richtung gehen, dass sich Unternehmertum und Investitionen in Deutschland lohnen", sagte der Mercedes-Chef. Sonst fließe das Kapital woandershin.

Mercedes-Chef: Deutsche müssen insgesamt wieder mehr arbeiten

Källenius verteidigte das Recht auf Teilzeitarbeit, aber mit Einschränkungen. "Teilzeit mit einem Sachgrund wie Kindererziehung oder Pflege ist ein wunderbares Instrument, viele Menschen konnten so von ihren Arbeitgebern gehalten oder in den Arbeitsmarkt zurückgeführt werden." Klar sei aber auch, dass die Deutschen insgesamt wieder mehr arbeiten müssten, sonst gerate "unsere einzigartige Produktivitätsmaschine noch stärker ins Stocken".

Wer­bung

Auch mit Blick auf die europäische Industriepolitik forderte Källenius einen Kurswechsel: "Wir müssen weg von Verpflichtungen und Strafen und hin zu marktbasierten Anreizen sowie massiven Investitionen in die Infrastruktur. Egal, ob es um die Chemie, den Stahl oder Autos geht - wir machen überall die gleichen methodischen Fehler." Europa verliere so seine ökonomische Stärke.

Zeitweise fällt die Mercedes-Benz-Aktie im XETRA-Handel um 0,26 Prozent auf 58,63 Euro.

/sl/DP/mis

STUTTGART (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com, Vladi333 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
02.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal WeightBarclays Capital
21.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
21.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal WeightBarclays Capital
21.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
21.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
19.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal WeightBarclays Capital
19.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen