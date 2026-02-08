DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0700 -0,6%Nas23.291 +1,1%Bitcoin59.452 -0,3%Euro1,1923 +0,9%Öl69,02 +1,4%Gold5.074 +2,3%
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend

09.02.26 20:43 Uhr
So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.070,27 USD 38,34 USD 1,26%
News
Baumwolle
0,62 USD 0,01 USD 0,88%
News
Bleipreis
1.905,85 USD 2,20 USD 0,12%
News
Dieselpreis Benzin
1,71 EUR 0,00 EUR 0,23%
News
EEX Strompreis Phelix DE
87,00 EUR 0,65 EUR 0,75%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,13 USD -0,29 USD -8,47%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
5.075,74 USD 116,72 USD 2,35%
News
Haferpreis
2,99 USD -0,03 USD -0,91%
News
Heizölpreis
63,93 USD 0,26 USD 0,41%
News
Holzpreis
597,00 USD 11,50 USD 1,96%
News
Kaffeepreis
3,00 USD 0,06 USD 1,99%
News
Kakaopreis
2.956,00 GBP -96,00 GBP -3,15%
News
Kohlepreis
102,30 USD -0,45 USD -0,44%
News
Kupferpreis
12.837,35 USD 15,60 USD 0,12%
News
Lebendrindpreis
2,39 USD 0,01 USD 0,57%
News
Mageres Schwein Preis
0,87 USD USD -0,17%
News
Maispreis
4,29 USD -0,02 USD -0,41%
News
Mastrindpreis
3,68 USD USD 0,09%
News
Milchpreis
15,20 USD -0,18 USD -1,17%
News
Naphthapreis (European)
555,51 USD 0,75 USD 0,13%
News
Nickelpreis
16.788,50 USD 112,00 USD 0,67%
News
Ölpreis (Brent)
68,99 USD 0,89 USD 1,31%
News
Ölpreis (WTI)
64,25 USD 0,70 USD 1,10%
News
Orangensaftpreis
1,69 USD 0,13 USD 8,66%
News
Palladiumpreis
1.738,50 USD 17,50 USD 1,02%
News
Palmölpreis
4.100,00 MYR 18,00 MYR 0,44%
News
Platinpreis
2.136,50 USD 25,50 USD 1,21%
News
Rapspreis
489,25 EUR 1,50 EUR 0,31%
News
Reispreis
11,19 USD -0,05 USD -0,40%
News
Silberpreis
83,51 USD 5,74 USD 7,38%
News
Sojabohnenmehlpreis
297,60 USD -6,00 USD -1,98%
News
Sojabohnenölpreis
0,57 USD 0,01 USD 2,55%
News
Sojabohnenpreis
11,10 USD -0,06 USD -0,49%
News
Super Benzin
1,75 EUR -0,00 EUR -0,17%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
189,50 EUR -0,50 EUR -0,26%
News
Zinkpreis
3.289,20 USD 34,85 USD 1,07%
News
Zinnpreis
45.826,00 USD -869,00 USD -1,86%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 1,49%
News

Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 2,37 Prozent auf 5.076,36 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.959,02 US-Dollar gelegen hatte.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (77,77 US-Dollar) geht es um 7,28 Prozent auf 83,43 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.111,00 US-Dollar) geht es um 1,07 Prozent auf 2.133,50 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 0,90 Prozent auf 1.736,50 US-Dollar, nach 1.721,00 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 1,31 Prozent auf 68,99 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 68,05 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) bergauf. Der Ölpreis (WTI) steigt 1,20 Prozent auf 64,31 US-Dollar, nach 63,55 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle nordwärts. Um 20:25 Uhr steht ein Plus von 0,88 Prozent auf 0,62 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Baumwolle-Kurs noch bei 0,61 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis südwärts. Der Haferpreis sinkt -0,91 Prozent auf 2,99 US-Dollar, nach 3,02 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,97 US-Dollar) geht es um 1,99 Prozent auf 3,00 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 2,39 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,38 US-Dollar.

Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -0,41 Prozent auf 4,29 US-Dollar, nach 4,30 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 0,09 Prozent auf 3,68 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,67 US-Dollar stand.

Daneben verstärkt sich der Orangensaftpreis um 8,66 Prozent auf 1,69 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1,59 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenpreis um -0,49 Prozent auf 11,10 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenpreis noch bei 11,15 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis südwärts. Der Sojabohnenmehlpreis sinkt -1,98 Prozent auf 297,60 US-Dollar, nach 303,60 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 2,55 Prozent auf 0,57 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,55 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar) geht es um 1,49 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach oben.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -8,39 Prozent auf 3,14 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 3,42 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Mageres Schwein Preis um -0,17 Prozent auf 0,87 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,87 US-Dollar.

Indes gibt der Milchpreis nach. Für den Milchpreis geht es nach 15,38 US-Dollar am Vortag auf 15,20 US-Dollar nach unten (--1,17 Prozent).

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Montagabend hinzu. Um 0,41 Prozent auf 63,93 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 63,67 US-Dollar.

Zudem fällt der Kohlepreis. Um -0,44 Prozent reduziert sich der Kohlepreis um 19:09 Uhr auf 102,30 US-Dollar, nachdem der Kohlepreis am Vortag noch bei 102,85 US-Dollar lag.

Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (11,23 US-Dollar) geht es um -0,40 Prozent auf 11,19 US-Dollar nach unten.

Währenddessen legt der Holzpreis um 1,96 Prozent auf 597,00 US-Dollar zu. Gestern war der Holzpreis noch 585,50 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olivier Le Moal / Shutterstock

