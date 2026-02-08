Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.
Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 2,37 Prozent auf 5.076,36 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.959,02 US-Dollar gelegen hatte.
Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (77,77 US-Dollar) geht es um 7,28 Prozent auf 83,43 US-Dollar nach oben.
Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.111,00 US-Dollar) geht es um 1,07 Prozent auf 2.133,50 US-Dollar nach oben.
Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 0,90 Prozent auf 1.736,50 US-Dollar, nach 1.721,00 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 1,31 Prozent auf 68,99 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 68,05 US-Dollar wert.
Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) bergauf. Der Ölpreis (WTI) steigt 1,20 Prozent auf 64,31 US-Dollar, nach 63,55 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle nordwärts. Um 20:25 Uhr steht ein Plus von 0,88 Prozent auf 0,62 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Baumwolle-Kurs noch bei 0,61 US-Dollar.
Derweil geht es für den Haferpreis südwärts. Der Haferpreis sinkt -0,91 Prozent auf 2,99 US-Dollar, nach 3,02 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,97 US-Dollar) geht es um 1,99 Prozent auf 3,00 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 2,39 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,38 US-Dollar.
Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -0,41 Prozent auf 4,29 US-Dollar, nach 4,30 US-Dollar am Vortag.
Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 0,09 Prozent auf 3,68 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,67 US-Dollar stand.
Daneben verstärkt sich der Orangensaftpreis um 8,66 Prozent auf 1,69 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1,59 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Sojabohnenpreis um -0,49 Prozent auf 11,10 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenpreis noch bei 11,15 US-Dollar.
Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis südwärts. Der Sojabohnenmehlpreis sinkt -1,98 Prozent auf 297,60 US-Dollar, nach 303,60 US-Dollar am Vortag.
Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 2,55 Prozent auf 0,57 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,55 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar) geht es um 1,49 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach oben.
Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -8,39 Prozent auf 3,14 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 3,42 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Mageres Schwein Preis um -0,17 Prozent auf 0,87 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,87 US-Dollar.
Indes gibt der Milchpreis nach. Für den Milchpreis geht es nach 15,38 US-Dollar am Vortag auf 15,20 US-Dollar nach unten (--1,17 Prozent).
Zudem gewinnt der Heizölpreis am Montagabend hinzu. Um 0,41 Prozent auf 63,93 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 63,67 US-Dollar.
Zudem fällt der Kohlepreis. Um -0,44 Prozent reduziert sich der Kohlepreis um 19:09 Uhr auf 102,30 US-Dollar, nachdem der Kohlepreis am Vortag noch bei 102,85 US-Dollar lag.
Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (11,23 US-Dollar) geht es um -0,40 Prozent auf 11,19 US-Dollar nach unten.
Währenddessen legt der Holzpreis um 1,96 Prozent auf 597,00 US-Dollar zu. Gestern war der Holzpreis noch 585,50 US-Dollar wert.
