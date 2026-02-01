DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8800 +0,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.555 -0,2%Euro1,1858 +0,4%Öl67,26 -1,2%Gold5.012 +1,1%
10 vor 9

10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse - ON Semiconductor-Aktie vor Zahlen im Fokus

09.02.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - NASDAQ-Aktie ON Semiconductor vor Zahlenvorlage im Blick | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.721,5 PKT 230,4 PKT 0,94%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.560,0 PKT -325,3 PKT -1,21%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
56.363,9 PKT 2.110,3 PKT 3,89%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.065,6 PKT -10,3 PKT -0,25%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX freundlich erwartet

Die Stabilisierung des deutschen Leitindex dürfte sich zum Wochenstart zunächst fortsetzen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,4 Prozent höher bei 24.825 Zählern.

2. Börsen in Fernost in Grün

Die wichtigsten Märkte in Fernost weisen am Montag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:27 Uhr) einen Gewinn von 3,91 Prozent bei 56.375,37 Punkten. Im Handelsverlauf konnte sogar ein neues Allzeithoch erreicht werden.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 1,26 Prozent auf 4.116,77 Zähler.

Der Hang Seng legt unterdessen 1,75 Prozent auf 27.025,78 Zähler zu.

3. Nikkei 225 im Rallymodus: Neues Rekordhoch nach klarem Wahlsieg von Sanae Takaichi

Die Börse in Tokio ist nach dem fulminanten Wahlsieg der japanischen Regierungspartei von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi am Montag auf ein Rekordhoch gestiegen. Zur Nachricht

4. Bayer: US-Umweltschutzbehörde erteilt Freigabe für Herbizid Stryax

Bayer kann sein Herbizid Stryax in den USA nach behördlicher Genehmigung anbieten. Dies teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zur Nachricht

5. ON Semiconductor-Bilanz im Blick

ON Semiconductor wird nach US-Handelsende Anlegern einen Blick in die Bücher gewähren. Was Analysten erwarten

6. BVB-Aktie: Wichtige Punkte im Kampf um CL-Platz

Borussia Dortmund (BVB) hat am 21. Spieltag wichtige Punkte im Kampf um die lukrativen Champions-League-Plätze gesammelt. Zur Nachricht

7. Roche: Wirksamkeit von Fenebrutinib in Studie nachgewiesen

Roche hat neue Ergebnisse aus einer zulassungsrelevanten Studie zu dem experimentellen Medikament Fenebrutinib am Fachkongress Actrims in Kalifornien vorgelegt. Zur Nachricht

8. Mercedes-Chef warnt vor politischem Rechtsruck

Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius warnt vor einem wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands und vor einem politischen Rechtsruck. Zur Nachricht

9. Ölpreise tiefer

Die Ölpreise geben am Montag deutlich nach.

10. Euro stärker

Der Euro legt am Montag gegenüber dem Dollar zu.

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

