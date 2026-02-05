DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8800 +0,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.555 -0,2%Euro1,1858 +0,4%Öl67,31 -1,2%Gold5.014 +1,1%
Milliarden für Aktionäre

UniCredit-Aktie: Gewinn soll bis 2028 weiter steigen

09.02.26 07:45 Uhr
UniCredit-Aktie: Gewinnwachstum bis 2028 erwartet | finanzen.net

Die italienische Großbank UniCredit will ihre Gewinne in den kommenden Jahren weiter nach oben treiben und Milliardensummen an ihre Aktionäre ausschütten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
76,13 EUR 2,42 EUR 3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bis zum Jahr 2028 soll der bereinigte Überschuss auf 13 Milliarden Euro klettern, teilte das Geldhaus am Montag in Mailand mit. Im vergangenen Jahr legte der Gewinn um knapp 14 Prozent auf 10,6 Milliarden Euro zu. Für 2026 nimmt sich UniCredit-Chef Andrea Orcel etwa 11 Milliarden Euro vor. In den nächsten drei Jahren will die Bank mindestens 30 Milliarden Euro für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeben. Binnen fünf Jahren sollen es sogar 50 Milliarden Euro sein.

/stw/stk

MAILAND (dpa-AFX)

