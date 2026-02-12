DAX 24.832 -0,1%ESt50 5.978 -0,6%MSCI World 4.503 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.483 +1,3%Euro 1,1860 -0,1%Öl 67,11 -0,7%Gold 4.971 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Heidelberg Materials 604700 Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX stabil -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero von Talabat belastet -- pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Blick: Kommt eine neue Shield-TV-Generation? NVIDIA-Aktie im Blick: Kommt eine neue Shield-TV-Generation?
BorgWarner: Die pragmatische Wette auf die Mobilität der Zukunft BorgWarner: Die pragmatische Wette auf die Mobilität der Zukunft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UniCredit Aktie

Kaufen
Verkaufen
UniCredit Aktien-Sparplan
71,80 EUR -2,61 EUR -3,51 %
STU
65,42 CHF -2,16 CHF -3,20 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 116,19 Mrd. EUR

KGV 10,29
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DJV6

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0005239360

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNCFF

Goldman Sachs Group Inc.

UniCredit Buy

13:06 Uhr
UniCredit Buy
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
71,80 EUR -2,61 EUR -3,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 85,70 auf 91,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Donnerstag an den jüngsten Quartalsbericht der Italiener an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 11:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Buy

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
91,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
73,35 €		 Abst. Kursziel*:
25,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
71,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,72%
Analyst Name:
Sofie Peterzens 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UniCredit S.p.A.

11:41 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
10.02.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
09.02.26 UniCredit Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 am Mittag in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer
finanzen.net UniCredit Aktie News: UniCredit am Freitagmittag mit Verlusten
finanzen.net UniCredit Aktie News: UniCredit gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt
finanzen.net UniCredit Aktie News: UniCredit zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel mit Verlusten
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester
RSS Feed
UniCredit S.p.A. zu myNews hinzufügen