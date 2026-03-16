UniCredit Aktie
Marktkap. 92,9 Mrd. EURKGV 9,98
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Overweight" belassen. Mit dem Aktientauschangebot für die Commerzbank eröffneten sich die Italiener mittel- und langfristige Optionen auf die Frankfurter, schrieb Delphine Lee am Montagabend. Die Unicredit nutze so opportunistisch aus, dass Commerzbank-Aktien im bisherigen Jahresverlauf schlechter gelaufen seien als ihre eigenen. Die Bewertung der Commerzbank halte die Unicredit allerdings davon ab, eine deutliche Übernahmeprämie zu bieten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Quka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UniCredit Overweight
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
87,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
63,95 €
|Abst. Kursziel*:
36,04%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
63,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,51%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|08:01
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley