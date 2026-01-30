Expertenmeinung

Nach den jüngsten Quartalszahlen geriet die Tesla-Aktie in den Fokus von Experten. Zuletzt meldete sich auch ein RBC-Analyst zu Wort.

Tesla erzielte im vierten Quartal 2025 einen Gewinn je Aktie von 0,50 US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 0,45 US-Dollar. Auch der Umsatz lag mit 24,9 Milliarden US-Dollar leicht über den Erwartungen. Trotz der soliden Quartalszahlen verzeichnete das Unternehmen im Gesamtjahr jedoch erstmals einen Umsatzrückgang in seiner Geschichte. Für 2026 plant Tesla, die Investitionsausgaben auf rund 20 Milliarden US-Dollar nahezu zu verdoppeln - vor allem zur Finanzierung der Robotaxi-Produktion und der Weiterentwicklung des humanoiden Roboters Optimus.

Nach Quartalszahlen: Analysten im Blick

Im Anschluss auf die jüngsten Tesla-Zahlen aktualisierten einige Experten ihre Einschätzungen zur Aktie. So reagierte Wells Fargo mit Vorsicht und senkte das Kursziel für die Aktie von 130 auf 125 US-Dollar, bei gleichzeitiger Einstufung "Underweight". Die Analysten verwiesen dabei auf steigende Ausführungsrisiken.

Andere Marktbeobachter bleiben derweil optimistischer: Canaccord Genuity reduzierte das Kursziel zwar leicht von 551 auf 520 US-Dollar, bekräftigte aber das "Buy"-Rating. Analyst George Gianarikas sieht Tesla weiterhin als zentralen Treiber für die Verbindung von Künstlicher Intelligenz, Robotik und Dekarbonisierung.

RBC bestätigt Tesla-Rating

Zuletzt meldete sich laut dpa-AFX auch ein Experten der Royal Bank of Canada (RBC) zu Wort. Der Analyst bestätigte seine optimistische Einschätzung für Tesla und hält am Kursziel von 500 US-Dollar fest. Das Rating bleibt bei "Outperform" - die Experten sehen damit erhebliches Kurspotenzial für die Aktie des Elektroautobauers.

RBC-Analyst Tom Narayan beantwortete damit am Freitagabend zentrale Anlegerfragen im Nachgang des jüngsten Quartalsberichts. Dabei rückten vor allem Teslas strategische Pläne im Bereich humanoider Roboter in den Mittelpunkt der Diskussion.

Die Investoren zeigen besonderes Interesse an Teslas Entwicklungen bei humanoiden Robotern. Diese Technologie könnte künftig zu einem bedeutenden Geschäftsfeld für den Konzern werden und das Portfolio über die reine Elektromobilität hinaus erweitern.

Laut den Daten von TipRanks erhielt die Tesla-Aktie in den vergangenen drei Monaten 29 Bewertungen durch Wall Street-Experten. Mit 11x Buy, 12x Hold und 6x Sell ergibt sich daraus eine Halteempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 401,27 US-Dollar und entspricht damit einem potenziellen Verlust von 3,39 Prozent gegenüber dem letzte Schlusskurs von 415,35 US-Dollar.

So reagiert die Tesla-Aktie

In der neuen Handelswoche geht es für die Tesla-Aktie abwärts. Zuletzt verlor das Papier im NASDAQ-Handel zeitweise 2,36 Prozent auf 420,22 US-Dollar.

