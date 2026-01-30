DAX24.762 +0,9%Est505.992 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,13 -7,7%Nas23.486 +0,1%Bitcoin66.191 +2,0%Euro1,1822 -0,2%Öl66,35 -6,2%Gold4.712 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- US-Börsen leichter -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold, Silber & Kryptos auf Talfahrt -- SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Krypto-Aktien Strategy, Metaplanet & Co. unter Druck: Anleger ergreifen nach Krypto-Crash die Flucht Krypto-Aktien Strategy, Metaplanet & Co. unter Druck: Anleger ergreifen nach Krypto-Crash die Flucht
Aktien von Barrick Mining, Newmont und Co. erholen sich teils nach Verlusten - Edelmetalle als Belastung für Minenaktien Aktien von Barrick Mining, Newmont und Co. erholen sich teils nach Verlusten - Edelmetalle als Belastung für Minenaktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!
Expertenmeinung

Tesla-Aktie nach Quartalszahlen und Ausblick im Analystenfokus - RBC bekräftigt Rating

02.02.26 15:53 Uhr
RBC hält an Rating für NASDAQ-Aktie Tesla fest: Quartalszahlen und Ausblick im Fokus | finanzen.net

Nach den jüngsten Quartalszahlen geriet die Tesla-Aktie in den Fokus von Experten. Zuletzt meldete sich auch ein RBC-Analyst zu Wort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
358,10 EUR -7,90 EUR -2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Tesla-Aktie nach Quartalszahlen im Analysten-Fokus
• RBC bestätigt Rating
• Tesla-Aktie im Fokus
Tesla erzielte im vierten Quartal 2025 einen Gewinn je Aktie von 0,50 US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 0,45 US-Dollar. Auch der Umsatz lag mit 24,9 Milliarden US-Dollar leicht über den Erwartungen. Trotz der soliden Quartalszahlen verzeichnete das Unternehmen im Gesamtjahr jedoch erstmals einen Umsatzrückgang in seiner Geschichte. Für 2026 plant Tesla, die Investitionsausgaben auf rund 20 Milliarden US-Dollar nahezu zu verdoppeln - vor allem zur Finanzierung der Robotaxi-Produktion und der Weiterentwicklung des humanoiden Roboters Optimus.

Wer­bung

Nach Quartalszahlen: Analysten im Blick

Im Anschluss auf die jüngsten Tesla-Zahlen aktualisierten einige Experten ihre Einschätzungen zur Aktie. So reagierte Wells Fargo mit Vorsicht und senkte das Kursziel für die Aktie von 130 auf 125 US-Dollar, bei gleichzeitiger Einstufung "Underweight". Die Analysten verwiesen dabei auf steigende Ausführungsrisiken.

Andere Marktbeobachter bleiben derweil optimistischer: Canaccord Genuity reduzierte das Kursziel zwar leicht von 551 auf 520 US-Dollar, bekräftigte aber das "Buy"-Rating. Analyst George Gianarikas sieht Tesla weiterhin als zentralen Treiber für die Verbindung von Künstlicher Intelligenz, Robotik und Dekarbonisierung.

RBC bestätigt Tesla-Rating

Zuletzt meldete sich laut dpa-AFX auch ein Experten der Royal Bank of Canada (RBC) zu Wort. Der Analyst bestätigte seine optimistische Einschätzung für Tesla und hält am Kursziel von 500 US-Dollar fest. Das Rating bleibt bei "Outperform" - die Experten sehen damit erhebliches Kurspotenzial für die Aktie des Elektroautobauers.

Wer­bung

RBC-Analyst Tom Narayan beantwortete damit am Freitagabend zentrale Anlegerfragen im Nachgang des jüngsten Quartalsberichts. Dabei rückten vor allem Teslas strategische Pläne im Bereich humanoider Roboter in den Mittelpunkt der Diskussion.

Die Investoren zeigen besonderes Interesse an Teslas Entwicklungen bei humanoiden Robotern. Diese Technologie könnte künftig zu einem bedeutenden Geschäftsfeld für den Konzern werden und das Portfolio über die reine Elektromobilität hinaus erweitern.

Laut den Daten von TipRanks erhielt die Tesla-Aktie in den vergangenen drei Monaten 29 Bewertungen durch Wall Street-Experten. Mit 11x Buy, 12x Hold und 6x Sell ergibt sich daraus eine Halteempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 401,27 US-Dollar und entspricht damit einem potenziellen Verlust von 3,39 Prozent gegenüber dem letzte Schlusskurs von 415,35 US-Dollar.

Wer­bung

So reagiert die Tesla-Aktie

In der neuen Handelswoche geht es für die Tesla-Aktie abwärts. Zuletzt verlor das Papier im NASDAQ-Handel zeitweise 2,36 Prozent auf 420,22 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
13:41Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:41Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
22.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
05.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen