Luxus-Beilage

McDonald’s-Aktie: Exklusive Kaviar-Nuggets-Aktion gestartet

03.02.26 07:39 Uhr
NYSE-Aktie McDonald’s: Chicken Nuggets treffen auf Kaviar | finanzen.net

Eine Kombination aus Chicken-Nuggets und Kaviar klingt zunächst einmal nach einem April-Scherz - doch es ist eine echte Aktion von McDonald's in den USA.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
269,70 EUR -0,60 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Fast-Food-Kette will am 10. Februar eine beschränkte Anzahl von Paketen mit jeweils einer Dose "McNugget Caviar" online verschenken. Zusätzlich zu einer Unze Kaviar (28 Gramm) soll es einen 25-Dollar-Gutschein für die Nuggets sowie Crème fraîche und einen Perlmutt-Löffel geben.

McDonald's machte auf Anfrage keine Angaben dazu, wie viele Kaviar-Pakete vergeben werden. Sie werden ausschließlich über eine Website in den USA angeboten, wie es hieß.

Die Aktion widerspricht mit ihrem Luxus-Charakter dem aktuellen Trend, dass McDonalds und andere Fast-Food-Ketten im US-Markt im vergangenen Jahr günstigere Menü-Bündel ins Angebot nehmen mussten. Der Grund war, dass Menschen mit geringeren Einkommen angesichts der wirtschaftlichen Lage spürbar ihre Ausgaben bei den Schnellrestaurants zurückgefahren hatten.

/so/DP/zb

CHICAGO (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: Pola Damonte / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

