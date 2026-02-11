DAX 25.182 +1,3%ESt50 6.078 +0,7%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6035 +0,6%Nas 22.987 -0,4%Bitcoin 56.510 +0,2%Euro 1,1883 +0,0%Öl 68,70 -1,3%Gold 5.059 -0,5%
Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

38,75 EUR +0,31 EUR +0,81 %
35,42 CHF -0,01 CHF -0,03 %
Marktkap. 30,12 Mrd. EUR

KGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
WKN A2ANT0

ISIN NL0011794037

Symbol AHODF

15:41 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold)
38,75 EUR 0,31 EUR 0,81%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 25,07 auf 24,44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Bei genauerem Hinsehen seien die Zahlen des Einzelhändlers nicht ganz so gut wie auf den ersten Blick, schrieb Borja Olcese am Mittwochabend in seinem Resümee. Die starke Kursreaktion sei unbegründet./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 20:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
24,44 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
38,30 €		 Abst. Kursziel*:
-36,19%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
38,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-36,93%
Analyst Name:
Borja Olcese 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

15:41 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
14:51 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
11.02.26 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
11.02.26 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral UBS AG
11.02.26 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

dpa-afx Zahlen vorgelegt Ahold Delhaize-Aktie deutlich gefragt: Trotz schwierigem US-Geschäft mehr als gedachtt verdient Ahold Delhaize-Aktie deutlich gefragt: Trotz schwierigem US-Geschäft mehr als gedachtt verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Ahold Delhaize auf 45 Euro - 'Buy'
dpa-afx ROUNDUP: Ahold Delhaize verdient mehr als gedacht - Aktie an EuroStoxx-Spitze
finanzen.net Ausblick: Ahold Delhaize stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net So schätzen Analysten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor einem Jahr verloren
finanzen.net Erste Schätzungen: Ahold Delhaize (Ahold) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Zacks Zacks.com featured highlights Affiliated Managers, Koninklijke Ahold Delhaize, Noah, Plains GP and Gibraltar Industries
Zacks Zacks.com featured highlights include Nomad Foods, Koninklijke Ahold Delhaize, Upbound Easterly Government Properties and The Gorman-Rupp
