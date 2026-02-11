Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 30,12 Mrd. EURKGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 25,07 auf 24,44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Bei genauerem Hinsehen seien die Zahlen des Einzelhändlers nicht ganz so gut wie auf den ersten Blick, schrieb Borja Olcese am Mittwochabend in seinem Resümee. Die starke Kursreaktion sei unbegründet./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 20:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
24,44 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
38,30 €
|Abst. Kursziel*:
-36,19%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
38,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-36,93%
|
Analyst Name:
Borja Olcese
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|15:41
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:51
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:41
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:51
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:41
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:51
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|Barclays Capital