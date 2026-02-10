Jefferies & Company Inc.

Ahold Delhaize (Ahold) Buy

11:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Gewinn je Aktie des Einzelhändlers im vierten Quartal sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Frederick Wild am Mittwoch. Dies sei den starken US-Margen zu verdanken. Auch der Free Cash Flow habe die Erwartungen übertroffen./rob/mf/ag

