Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 29,97 Mrd. EURKGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Gewinn je Aktie des Einzelhändlers im vierten Quartal sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Frederick Wild am Mittwoch. Dies sei den starken US-Margen zu verdanken. Auch der Free Cash Flow habe die Erwartungen übertroffen./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,97 €
|Abst. Kursziel*:
16,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,89%
|
Analyst Name:
Frederick Wild
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|11:51
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG
|11:26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:16
|Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|Barclays Capital
|10:41
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG
|11:16
|Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|Barclays Capital
|10:41
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG